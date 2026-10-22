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Poslanci budou jednat o návrhu státního rozpočtu se schodkem 386 miliard

Josef Kopecký
  5:35
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2027. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). (21. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...
Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...
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Poslanecká sněmovna bude i ve čtvrtek pokračovat v prvním čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, kterou nedokončili ve středu před půlnocí. Na programu jsou ale pravidelné interpelace na členy vlády. Dopoledne se bude Sněmovna věnovat debatě o písemných dotazech, odpoledne čekají premiéra Andreje Babiše a ministry písemné interpelace.

K návrhu rozpočtu by se měli poslanci vrátit v době mezi interpelacemi od zhruba 11 do 14 hodin. V diskusi by pak mohli pokračovat i po skončení ústních interpelací od 18 hodin.

Když hodinu před půlnocí zůstávalo stále ještě 17 přihlášených, vzali si šéfové pěti opozičních stran přestávky na poradu svého klubu do čtvrtka do 9 hodin ráno.

Hnutí ANO se tomu sice snažilo zabránit, šéfka poslaneckého klubu Taťána Malá se snažila navrhnout, aby se poslanci znovu sešli hodinu po půlnoci, ale místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová z hnuti STAN nakonec pauzu do rána vyhlásila.

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájil Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

„Poprvé v historii obstruujete zákon roku,“ vyčítala opozici rozzlobená mnistryně financí za ANO Alena Schillerová. Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný řekl, že vůbec poprvé bude Sněmovna o rozpočtu jednat ještě následující den.

Vláda navrhla rozpočet s deficitem 386 miliard korun, což se stalo terčem opoziční kritiky. Výše schodku se nelíbí ani části koaličních představitelů, jeho snižování v desítkách miliard korun slibují na další roky.

Návrh rozpočtu na příští rok ve středu obhajoval předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „My máme poctivý rozpočet, vy jste podváděli,“ řekl na adresu bývalé vládní koalice Petra Fialy.

„Je silně prorůstový a díky němu ekonomika naší země bude podle všech dostupných predikcí fungovat příští rok citelně líp než většina ostatních ekonomik v Evropské unii,“ tvrdila ministryně financí Alena Schillerová.

Opozice oponovala, že rozpočet není prorůstový, ale proinflační.

Vládou navržený deficit je druhý nejvyšší v historii České republiky po covidovém roce 2021, kdy byl schodek 419,7 miliardy korun.

Navrhli to mimozemšťané, lze ušetřit sto miliard, říká ODS o návrhu rozpočtu

„Museli to sestavovat mimozemšťané,“ prohlásil dokonce stínový ministr financí ODS a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček. ODS představila svůj vlastní návrh rozpočtu, v němž by schodek stlačila na 284,4 miliardy korun a ušetřila tak přes sto miliard korun.

V prvním čtení schvalují poslanci jen základní parametry rozpočtu, tedy jeho příjmy, výdaje, schodek. Opozice navrhla vrátit rozpočet vládě k přepracování. Nemá ale dost hlasů, aby to prosadila.

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