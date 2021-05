Poslanci mají projednávat návrh na odškodnění za protiprávní sterilizace žen

Odškodné by mohlo připadnout ženám, které sterilizaci v rozporu s právem podstoupily mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012.



Jde minimálně o několik stovek žen, na které byl činěn nátlak přemlouváním či hrozbou odebrání dětí, aby kývly na zákrok, kvůli němuž ale přišly o možnost mít další děti. Podle odhadů jde o zhruba 400 případů a stát by tedy mohl vyplatit nejvýše 120 milionů korun.

Zákon poslanci projednají ve druhém čtení, kdy ho ještě neschvalují, ale mohou k němu dávat pozměňovací návrhy.



Ve čtvrtek by podle předběžného programu poslanci mohli jednat i o zavedení klouzavého mandátu. Takzvaný klouzavý mandát pro členy vlády, kteří jsou současně poslanci, by mohl být dobrovolný. Člen vlády by se sám rozhodl, zda chce být zároveň poslancem, nebo nikoli.

V předběžně navrženém programu je na čtvrtek zařazen i návrh týkající se přeměny kojeneckých ústavů. Skupina poslanců je chce změnit na centra péče pro děti s vážným zdravotním handicapem a jejich rodiny.

Odpoledne má Sněmovna na programu ústní interpelace na premiéry i na členy vlády. Vláda má ale také po poledni řešit rozvolňování opatření proti šíření koronaviru.