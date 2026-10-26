Několik set lidí se sešlo v pátek večer na prostranství před Sněmovnou, aby protestovali proti záměru vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány ze státního rozpočtu. Návrh se odhlasoval v sobotu ráno, konkrétně v 4:36, jak prosadila vládní koalice na návrh šéfa Sněmovny Tomia Okamury.
Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová ohledně demonstrace oznámila, že policie zajistila člověka, který se pokusil na budovu dolní parlamentní komory hodit dlažební kostku. Fotoreportér iDNES.cz, který byl na místě přítomný, upřesnil, že kostka byla hozena a že pachatelkou byla žena, což i zdokumentoval na snímku. Policie ženu převezla z místa na služebnu.
Nikoho jsem nezranila, ani se nic nezničilo, ale po druhém hodu si mě všimli policisté, ti mě zadrželi a odvezli na služebnu.