Poslanci zákonem přitvrdí proti převaděčům. Budou jednat i o platech učitelů

„Jde o zpřísnění a efektivnější trestání převaděčů. Měníme skutkovou podstatu trestného činu převaděčství tak, aby skutečně více lidí za takový trestný čin mohlo být stíháno a my vidíme jako velmi nutné dosáhnout jakési jednoty přístupu členských zemí Evropské unie, aby převaděčské skupiny nebyly motivovány si vybírat některý ze států jenom z toho důvodu, že tam jsou nižší tresty za tuto závažnou trestnou činnost,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Už dříve při projednávání změny zákona o azylu, kterou poslanci ve středu schvalují jako první bod schůze, řekl, že se Česká republika před ilegální migrací musí bránit a že toto je jedno z nejdůležitějších opatření. Pochvalu si za předložení tohoto návrhu vysloužil i od stínové ministryně vnitra za opoziční ANO Jany Mračkové Vildumetzové.

Vládní návrh má změnit také pravidla pro takzvané modré karty. Má být možné modrou kartu prodloužit ze dvou na tři roky. Cílem je také podle vlády dostat na na český pracovní trh dostat specialisty v těch nejlepších oborech a motivovat je, aby v České republice na těchto pozicích pracovali.

„Budeme benevolentnější k prokazovanému vzdělání a mnohokrát třeba v IT branži člověk prokazatelně IT odborníkem je, s vynikající praxí v oboru, ale není to člověk, který ten obor vystudoval a bude se moci doklad o studiu nahradit tím, že prokáže znalost a zkušenost v daném oboru,“ řekl Rakušan

Novela zákona o azyl zřejmě zavede i evidenci vozidel ukrajinských uprchlíků.

Poslanci budou schvalovat zákon, který se týká platů učitelů

Sněmovna má ve středu schvalovat také změnu zákona o pedagogických pracovnících, v níž má být zakotven objem peněz na platy učitelů.

Podle návrhu poslanců koalice by ministerstvo školství vyhlásilo normativy, aby celková výše finančních prostředků na platy učitelů odpovídala v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procentům průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. Původní vládní návrh počítal s tím, že zákon bude obdobně řešit odměňování všech pedagogických pracovníků.

Poslanci mají rozhodovat i o zákonu o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání. Anonymní oznamovatelé pravděpodobně požívat ochrany nebudou.

Do programu koalice zařadila návrh na odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Köpplovo odvolání doporučil sněmovní volební výbor kvůli střetu zájmů. Köppl podle výboru jednal proti nezávislosti a nestrannosti při volbě prezidenta, dostal totiž peníze za analýzu pro ANO. „Uvědomuji si, že vystoupení nebylo šťastné, rozumné. Nejsem členem ani marketingového týmu hnutí ANO, ani volebního týmu ANO,“ řekl poslancům volebního výboru Köppl, který přiznal, že je poradcem místopředsedy Sněmovny za ANO Karla Havlíčka.

Odpoledne se budou poslanci věnovat na mimořádné schůzi svolané z podnětu ANO situaci ve ztrátové České poště, která po souhlasu vlády může zrušit tři stovky svých poboček.