Poslanci se dohadují kvůli koloběžkám, které se povalují na chodnících

„Co se děje s takovou koloběžkou, aby se o ní člověk nepřerazil. Koloběžku nejde odtáhnout, jediné co je možné s tou koloběžkou dělat, je možné dát na ni botičku,“ řekl Čižinský.

Jeho návrh zavádí pojmy obecní mobilita a vozidla obecní mobility pro odlišení od motorových vozidel. K poskytování služby by bylo nově nutné kladné stanovisko obce, která by stanovovala pravidla provozu sdílených kol a koloběžek. Nesprávně zaparkované nebo rozbité vozidlo by mohla nechat obec na náklady provozovatele odtáhnout.



„Byl bych rád, abyste ti to řešili v Praze a neřešili to v Poslanecké sněmovně,“ uvedl poslanec za ČSSD Jan Birke. „Když se to nebude řešit, ono to k vám do Náchoda přijde taky,“ opáčil Čižinský. Pokud to parlament nebude regulovat, budou se podle něj válet tisíce koloběžek a kol po městech.

„Není to jen otázka Prahy, je to otázka velkých měst,“ řekla poslankyně za ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Poslanci budou řešit i výroky Filipa o legionářích

,Měli by se později zabývat i výroky místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa z KSČM o československých legionářích v ruském armádním listu Krasnaja zvezda.

Filip pro deník Krasnaja zvezda pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, kteří padli v boji s ruskými bolševiky. Poslanci budou odpoledne projednávat bod nazvaný Stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů.

Sněmovna měla ve středu v závěrečném jednání schvalovat novel proti dvojí kvalitě potravin, v níž chce skupina poslanců zakotvit povinný podíl 85 procent českých potravin na trhu. Poslanci vládních stran ANO a ČSSD chtějí ale zákon vrátit k diskusi do výborů.

Sněmovnu čeká volba člena vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Kandidátem je Michal Šmucr, spoluautor programu hnutí SPD. Poslanci by měli projednat také návrh na zřízení komise, jejíž členové by hodnotili vládní pomoc související s epidemií koronaviru.