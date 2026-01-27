Poslanci budou projednávat přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami

Josef Kopecký
  5:31
Poslanci budou projednávat návrh na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch chce přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Cílem je stabilizovat jejich financování. Vojtěch chce, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně v prvním čtení, tedy již v úterý.

„Návrh zákona reaguje na situaci posledních čtyř let, kdy došlo k zásadnímu rozkolísání systému veřejného zdravotního pojištění vinou opakovaně deficitně nastavovaných úhradových vyhlášek ze strany Ministerstva zdravotnictví, tedy předchozího vedení Ministerstva zdravotnictví. Došlo skutečně k destabilizaci systému, k zásadnímu vyčerpání rezerv systému veřejného zdravotního pojištění,“ řekl ministr Vojtěch při posledním jednání Sněmovny, když poslanci začal přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami projednávat.

Znovu návrh na změnu stavebního zákona

Poslanci se nejspíš také začnou zabývat novelou stavebního zákona, která má přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytů.

Návrh zřizuje Úřad rozvoje území ČR. Pod něj přejdou úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Ve veřejném zájmu má být nově výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad 10 tisíc metrů. To by znamenalo, že projekty s nejméně stovkou bytů bude možné povolovat ve zrychleném řízení.

Na začátku schůze mohou poslanci ještě program schůze upravit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Poslanci budou projednávat přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna...

Poslanci budou projednávat návrh na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch chce přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní...

27. ledna 2026  5:31

Takového lupiče v bance policisté nečekali. Museli ho vyhodit za parohy oknem ven

Jelen vtrhl do banky v New Yorku, policisté ho zachránili pomocí lana

Když se minulý víkend rozezněl alarm v pobočce banky Webster v americkém Suffolku, spěchali policisté na místo přepadení s představou pěkného ptáčka. Realita však dalece předstihla jejich fantazii....

27. ledna 2026

Jak lifting obličeje navrátí sebevědomí a jak pečovat o výsledek?

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Tvář je naší vizitkou, mapou našich zážitků i nástrojem komunikace. Často se však stává, že se vnitřně cítíme plní energie a elánu, zatímco pohled do zrcadla vypráví jiný příběh. Tento nesoulad mezi...

27. ledna 2026

Šéf amerických pohraničníků Bovino byl odvolán z funkce a odvelen do Kalifornie

Šéf amerických pohraničníků Greg Bovino (23. ledna 2026)

Greg Bovino byl v pondělí odvolán z funkce velitele v terénu americké pohraniční stráže a odvelen do Kalifornie, kde by měl brzy odejít do důchodu. S odvoláním na server Atlantic, zástupce...

27. ledna 2026  2:58

Schodek ve výši 310 miliard je v rozporu se zákonem, varují ekonomové

Ministryně financí Alena Schillerová přichází na zasedání vlády, která mimo...

Rozpočet pro letošní rok se schodkem ve výši 310 miliard korun, který schválila v pondělí vláda, se podle ekonomů dostává do rozporu s aktuálně platným zákonem. Ten požaduje pro aktuální rok výrazně...

27. ledna 2026

Milion hektarů luk a pastvin je příliš. Ministerské plány počítají s produkcí

Premium
ilustrační snímek

Důraz na produkci zemědělských podniků a na zpracování potravin jsou hlavními směry, které se bude snažit v následujících letech prosadit ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Milion...

27. ledna 2026

Vláda chce změnit financování ČT a ČRo. Kdy a jak hodlá poplatky zrušit?

ilustrační snímek

Vláda počítá se zrušením poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Minulý týden se na tom shodla koaliční rada. Konec koncesionářských poplatků před volbami slibovala hnutí ANO i SPD. Senát se ale...

27. ledna 2026

ANALÝZA: Velkovýrobna mučedníků. Ne náhodou to bouchlo právě v Minneapolisu

Premium
Krátce poté. Agenti Úřadu pro migraci obklopili v Minneapolisu tělo 37letého...

Divák nechápe, jak by se Američané mohli domluvit na zásadních věcech, když se nedokážou shodnout ani na tom, co vidí na vlastní oči. A tak je další zastřelený v ulicích Minneapolisu, kterého zabili...

27. ledna 2026

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:21

Trump nechce další mrtvé v ulicích, od deportací však neustoupí, řekl Bílý dům

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt hovoří během tiskové konference v...

Bílý dům v pondělí uvedl, že prezident Donald Trump nechce, aby v souvislosti s raziemi proti nezákonným imigrantům umírali nebo byli zraňováni v ulicích amerických měst další lidé. Zároveň však...

26. ledna 2026  21:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: „Je vzhůru nohama.“ Pád letounu v Maine zabil sedm lidí, jeden přežil

Sedm mrtvých po havárii letadla v Maine

Sedm lidí přišlo o život a jeden člověk vyvázl s vážnými zraněními při pádu soukromého letadla v americkém státě Maine na severovýchodě Spojených států. K nehodě došlo při vzletu z mezinárodního...

26. ledna 2026  20:54

Zimní bouře paralyzovala USA. Úřady hlásí 22 mrtvých, zrušeny byly tisíce letů

Autobus uvázl ve sněhu v pittsburské čtvrti Squirrel Hill během zimní bouře....

Nejméně 22 mrtvých si vyžádala zimní bouře, která zasáhla značnou část Spojených států. Jen během pondělí bylo zrušeno přes 4000 letů, přičemž nejhůře zasažená jsou letiště v New Yorku, Dallasu a...

26. ledna 2026  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.