Cílem je stabilizovat jejich financování. Vojtěch chce, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně v prvním čtení, tedy již v úterý.
„Návrh zákona reaguje na situaci posledních čtyř let, kdy došlo k zásadnímu rozkolísání systému veřejného zdravotního pojištění vinou opakovaně deficitně nastavovaných úhradových vyhlášek ze strany Ministerstva zdravotnictví, tedy předchozího vedení Ministerstva zdravotnictví. Došlo skutečně k destabilizaci systému, k zásadnímu vyčerpání rezerv systému veřejného zdravotního pojištění,“ řekl ministr Vojtěch při posledním jednání Sněmovny, když poslanci začal přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami projednávat.
Znovu návrh na změnu stavebního zákona
Poslanci se nejspíš také začnou zabývat novelou stavebního zákona, která má přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytů.
Návrh zřizuje Úřad rozvoje území ČR. Pod něj přejdou úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Ve veřejném zájmu má být nově výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad 10 tisíc metrů. To by znamenalo, že projekty s nejméně stovkou bytů bude možné povolovat ve zrychleném řízení.
Na začátku schůze mohou poslanci ještě program schůze upravit.