Poslanci budou řešit přeměnu dětských skupin na jesle a lex Dukovany

Poslanci budou rozhodovat o zákonu, podle nějž se dětské skupiny mají přeměnit na jesle. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová to hájí tím, že České republice chybí místa pro děti do tří let. „Kvalitní předškolní péče, která je dostupná pro všechny, je nejlepším receptem, jak sladit práci a rodinu,“ řekla Maláčová.