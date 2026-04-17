Poslanci projednají návrh, který má usnadnit výměnu státních úředníků

Poslanci budou projednávat ve druhém čtení, kdy mohou předkládat pozměňovací návrhy, návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků. Nahradí současný platný služební zákon.
foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zaměstnávání státních úředníků by se mělo podle předkladatelů více přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky.

Do související novely dalších zákonů chce ústavně-právní výbor vložit úpravu od Libora Vondráčka z klubu SPD, podle které by prezident republiky Petr Pavel přišel o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.

Na programu má Sněmovna i návrh, který reaguje na zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření starobních důchodců. Penzijní spoření by nově mohli bez sankce ukončit důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Penzisté, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají získat kompenzaci.

Dojít může i na jednání o trestech za neplacení výživného

Poslanci by se mohli dostat i k projednávání návrhu, který se týká trestání za neplacení výživného. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů minimálně tak dlouhého neplacení alimentů při úmyslném neplnění povinnosti.

Soudy by za to mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.

Změnu navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. V důvodové zprávě k navržené změně píší, že nyní platné pravidlo, kdy je trestné neplacení výživného, které vystaví vyživovaného nebezpečí nouze, může mít negativní dopady na nezletilé děti.

