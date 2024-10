Poslanci mají schvalovat mimořádnou podporu lidí postižených povodněmi

Poslanci by mohli zrychleně, ve stavu legislativní nouze a za jediný den, schvalovat mimořádnou podporu lidí postižených povodněmi. Návrh prodlužuje výplatu ošetřovného pro rodiče dětí do deseti let na dobu uzavření škol. Zaplaveným domácnostem v hmotné nouzi by pak úřad práce mohl hradit náhradní bydlení, a to podle potřeby do konce příštího roku.