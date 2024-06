Poslanci řeší korespondenční volbu z ciziny. Čekají se obstrukce

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb.

Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v řádných volbách do Sněmovny v příštím roce. Opoziční hnutí SPD žádá zamítnutí volební novely, hnutí ANO zejména odklad její účinnosti až na rok 2026 a vyloučení voleb do Evropského parlamentu kvůli údajně největšímu riziku dvojího hlasování.

Koaliční představitelé s výtkami nesouhlasí

Obě opoziční hnutí se u krajanů v minulých volbách do Sněmovny netěšila takové oblibě jako vládní strany. Kritiku opozičních zástupců spojují opakovaná tvrzení, že korespondenční volba je účelová a nezaručuje dodržení ústavní zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování.

Poslanci těchto hnutí varují také třeba před rozšířením možností manipulace s hlasy a před snížením důvěry veřejnosti ve volby. Koaliční představitelé s takovými výtkami nesouhlasí. Hlasování poštou podle nich zlepší Čechům pobývajícím v zahraničí dostupnost práva volit. Podobnou možnost dává svým občanům většina evropských zemí.

Zákony můžou poslanci schvalovat jen o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00. Opozice může zablokovat případné koaliční snahy o vyčlenění dalších dnů či hodin pro třetí čtení předloh. Závěrečné kolo projednávání korespondenční volby tak bude pokračovat pravděpodobně v pátek a možná také v následujícím týdnu.