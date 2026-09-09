Je tu návrat EET. Koalice to ale musí potvrdit znovu kvůli postoji Senátu

V návrhu zákona chce Senát z EET vyjmout bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo od farmářů.
U zaměstnaneckých zdravotních benefitů prosazuje zrušení limitu pro osvobození od daně z příjmů.
Fakta k nové EET
Doprovodné změny:
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová je proti takovým úpravám. „Přehlasujeme tu senátní vratku, protože je nesmyslná,“ komentovala výsledek jednání Senátu ministryně financí a místopředsedkyně ANO.
Argumentuje, že nová EET je koncipována jinak – evidence tržeb se bude týkat jen kontaktních plateb – v hotovosti, bankovní kartou nebo QR kódem. Platby na dálku, třeba přes e-shopy, se evidovat nemají.
Nová verze evidence tržeb už počítá s tím, že podnikatele nebude nutit tisknout papírové účtenky.
Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou evidenci vyhnout, pokud se přihlásí do režimu EET Off.
Místo současných 100 korun měsíčně na dani z příjmů ale zaplatí 1500 korun, vedle sociálního a zdravotního pojištění.
Návrh obsahuje také obnovení některých daňových úlev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích. Rodinám s dětmi vrací vládní návrh školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček bývalé vlády.
Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje vládní návrh do nižší sazby daně z přidané hodnoty 12 procent. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem.
Evidence tržeb se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.