Poslanci schvalují podporu nízkoemisních vozidel i změnu autorského zákona

Program pátečního jednání mohou ale ještě na začátku upravit poslanci.

Před závěrečným hlasováním je také zjednodušení vzniku obchodních korporací, častější informování o spotřebě tepla v bytech s měřiči s dálkovými odečty a návrh sankčního zákona.

Sankční zákon umožní ukládání národních postihů vůči cizincům za závažná protiprávní jednání. Stát by mohl dotčeným například zabránit ve vstupu na své území nebo v pobytu na něm či zmrazit jejich majetek.

Před schvalováním je v dolní komoře také zpřísnění pravidel pro používání bezpilotních letadel podle unijních norem a novela, která zavede možnost rezervovat si předem registrační značky na automobily.

Předloha by mohla zrušit vydávání takzvaného velkého technického průkazu vozidla. Motoristé by dostávali jen takzvaný malý technický průkaz, jenž by obsahoval více údajů než nyní.