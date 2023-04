Poslanci schvalují návrh, aby učitelé dosáhli na 130 procent průměrné mzdy

„To neznamená, že každý učitel každé školy zřizované krajem, obcí, městem, státem bude mít na své výplatní pásce 130 % průměrné hrubé mzdy. Je to vždy počítáno v rámci objemu platu na tu danou konkrétní školu, případně školské zařízení. A samozřejmě zůstává v kompetenci ředitele školy, aby s tímto objemem také pracoval,“ řekl při předchozím projednávání návrhu ve Sněmovně šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

Spolu s ním jsou pod pozměňovacím návrhem, který chtějí přidat do vládní předlohy, podepsáni exministr školství Petr Gazdík ze STAN, Renata Zajíčková z ODS, Pavel Klíma z TOP 09 a šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Návrh má podporu vládní koalice, která má ve Sněmovně spolehlivou většinu, a tak ho pětikoalice s velkou pravděpodobností prosadí.

Stínová ministryně školství opozičního hnutí ANO Jana Berkovcová v úterý řekla, že když pozměňovací návrh vládních poslanců projde, ANO změnu zákona jako celek nepodpoří. Uvedla, že změna je kriticky přijímána ze strany odborné pedagogické veřejnosti.

„Není v návrhu uveden žádný parametr výpočtu a není tudíž jasné, z čeho se bude oněch 130 procent vypočítávat,“ řekla Berkovcová. Upozornila, že návrh by se týkal jen učitelů, ne všech pedagogických pracovníků. Návrh kritizují školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují.

Vládní návrh zavádí i pozici provázejícího učitele a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající kolegy. Vysokoškoláci by navíc mohli učit po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez učitelského vzdělání.

Odpuštění penále u dluhů na daních a sociálních odvodech

Poslanci začnou před tím projednávat v prvním čtení dvojici vládních návrhů, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či na sociálních odvodech.

Klíčový den pro ty, jichž se to má týkat, je 30. září loňského roku, tedy dluhů z minulosti, ne nově vznikajících.

Závěrečné hlasování je na programu v případě změny podmínek pro nárok na levnější telefonování pro chudší obyvatele. Poslanci zřejmě také zakážou příchutě i u zahřívaných tabákových výrobků.

Sněmovna bude odpoledne hlasovat o návrhu na odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Doporučil to volební výbor kvůli Köpplovu střetu zájmů. Spolupracoval totiž jako člen rady s týmem neúspěšného kandidáta na Hrad, předsedy ANO Andreje Babiše. Köppl už řekl, že se proti případnému odvolání hodlá bránit u soudu.