Do konce června musí rodiče vědět, jaký čeká děti ve škole podzim, říká Plaga

Vláda v pondělí rozhodla, že sundat roušky mohou ve třídě děti i učitelé od 8. černa. O přestávkách a ve společných prostorách škol povinnost nošení roušek zůstává. A ministr Plaga s tím souhlasí.

Stejná výjimka platí i pro zaměstnance na pracovištích, pokud na něm budou výhradně se svým spolupracovníkem. Pro celou republiku pak od úterý platí výjimka z používání ochrany dýchacích cest při zkouškách za podmínky, že zkoušený a zkoušející dodrží dvoumetrový odstup od ostatních osob.



Až 100 tisíc dětí bude moci na bezplatné letní doučovací kempy

Na letní bezplatné doučovací kempy pro téměř 100 tisíc dětí ve věku od 6 do 15 let na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělávání kvůli dopadů pandemie koronaviru půjde podle Plagy 270 milionů korun. „Bude to dostupné i pro rodiny, které by si to nemohly dovolit,“ řekl poslancům školského výboru ministr školství. „Cca 100 tisíc dětí se může účastnit letních doškolovacích kurzů,“ řekl poslancům.

Původně na to vláda vyčlenila 100 milionů korun. Dalších 170 milionů přidala v pondělí z nespotřebovaných výdajů a úspor ministertva školsví tak, aby všechny projekty mající za cíl přes léto nahradit dětem a studentům chybějící měsíce běžné školní docházky mohly být realizovány.