Chcete ovládnout Českou televizi, vyčetl vládě Okamura. Chce řešit zdražování

Na kabaret se změnilo dopoledne jednání Sněmovny, kdy poslanci licitovali, zda budou na příchod premiéra Petra Fialy čekat do 10:56, 10:58 či 10:59. Šlo o to, se měla projednávat odpověď premiéra na písemnou interpelaci Patrika Nachera k cenzuře, ale premiér byl omluven do 10:30. Opozice na něj chtěla čekat, šéf poslanců ODS Marek Benda nakonec přiznal, že premiér nepřijde.