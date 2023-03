Chceme, aby byly poštovní služby dostupné, říká petice za jejich zachování

„Cílem petice je, aby někdo řekl, jaké poštovní služby jsou potřeba. Na rozhodnutí státu a vlády je, aby to bylo nastaveno tak, aby byli občané spokojeni a aby to bylo udržitelné,“ řekla iDNES.cz předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová.

„Pošta se stará o doručování důchodů i do těch nejodlehlejších míst, ale neplatí náklady,“ uvedla Budweiserová, která jako zástupkyně lidí podepsaných pod peticí dorazí do Sněmovny.

„Stát je vlastník České pošty, poštovní služby si objednává, ale platí jen část nákladů, a to ještě se zpožděním. Pošta každý rok dotuje tyto služby v řádech stamilionů korun!“ upozorňuje petice. Od roku 2013 bylo takto vynaloženo 10 miliard korun, uvedla odborářka podepsaná pod peticí.

Pošta dostává doplatek peněz až po roce a půl

V České poště došlo na reorganizační změny, zrušeno bylo víc než 7 tisíc pracovních pozic, pořád to ale není dostatečné. „Pošta dostane zálohu, ale doplatek až se zpožděním roku a půl,“ uvedla v úterý Budweiserová.

„Pošta provozuje 3200 poboček a doručuje zásilky každý den i do nezapadlejších vesniček v republice. Za současných podmínek je to jen těžko udržitelné. Pošťáci jsou důležitým sociálním kontaktem, pomáhají lidem a nejednou zachránili přivoláním pomoci i lidský život,“ píše se v petici.

Upozorňuje také, že pošta dosud nedostala žádnou kompenzaci škod za období pandemie. Na rozdíl od jiných firem a služeb.

Názory autorů petice si už dříve osobně vyslechl ministr vnitra Vít Rakušan. Minulý týden řekl, že Českou poštu čeká transformační proces. Měla by se rozdělit na dvě části. „V případě té první by šlo o klasický státní podnik, který by zajišťoval hlavně listovní služby nebo třeba roznos důchodů. Druhá část by byla na komerční bázi a byla by tak schopná generovat zisk. Šlo by o logistiku, a tedy hlavně balíkovou službu,“ řekl Rakušan.

Snížení počtu poboček pošty asi o tři stovky

Počet poboček České pošty v zemi klesne, a to asi o tři stovky, tedy ze současných 3200 na 2900. Nejmenších obcí se ale změny dotknout nemají. Poštovní pobočky musí být podle Rakušana zachovány i v odlehlých obcích, je ale důležité bavit se o tom, kolik pošta potřebuje poboček ve městech a zda musí být ve velkých a energeticky neúsporných budovách.

Příprava transformace České pošty by měla být hotová do poloviny letošního roku, na podzim by mělo začít rozdělování podniku.

„Ano, teď už se tím stát začal zabývat. Kdyby se oddělily ryze veřejné služby, které by stát platil zcela, mohlo by to přinést efekt.“ řekla iDNES.cz odborářka Budweiserová.