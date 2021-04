Poslanci budou jednat o pěti týdnech dovolené pro všechny zaměstnance

Pět týdnů dovolené pro všechny byl jeden z klíčových požadavků KSČM, jehož splnění se ovšem za dobu smlouvy s hnutím ANO nedočkali. Pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance prosazuje i sociální demokracie, nejen komunisté, ani to však na prosazení této věci nemusí stačit.



„Já myslím, že pět týdnů dovolené už je standard a že by nemělo být nic výjimečného to prosadit do zákoníku práce, aby na to měli nárok všichni,“ řekla už dříve o návrhu poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová, která je pod návrhem podepsána.



„Už 80 procent zaměstnanců, ať už ve státním nebo soukromém sektoru, pět týdnů dovolené má. Jsme přesvědčeni, že těch zbývajících 20 procent si to zaslouží,“ uvedl šéf KSČM Vojtěch Filip.

Kritici uzákonění delší dovolené poukazují na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s koronavirovou krizí. Chtějí zamítnutí návrhu.



„Měli bychom vystoupit z bludu, že tohle je vůbec relevantní v této době vůbec projednávat,“ kritizovala návrh komunistů šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Návrh na zvýšení přídavků na děti

Poslanci by poté měli projednávat vládní návrh na zvýšení přídavků na děti. Vláda je navrhuje zvýšit o 26 procent. Není jisté, zda Sněmovna zároveň rozšíří okruh rodin, které by na ně měly nárok.

Odpoledne by měli poslanci zrychleně schvalovat prodloužení vyplácení příspěvku k nemocenské lidem v karanténě nebo v izolaci. Příspěvek až 370 korun za den k nemocenské by měli lidé v karanténě nebo v izolaci dostávat podle návrhu vlády prodloužit do konce června. Nyní to platí do konce dubna. Bonus k nemocenské má motivovat lidi, aby s covidem zůstávali doma a hlásili své kontakty.

Sněmovna by také mohla hlasovat o vzniku vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě.