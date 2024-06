Poslanci budou jednat o vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě

Vládní pětikoalice umožní schválení programu mimořádné schůze. Zda ale parlamentní vyšetřovací komise skutečně vznikne, zatím není jasné.

„My jsme od začátku říkali, že je potřeba celý ten postup řádně prošetřit, že je potřeba nechat prostor jak pro policii, tak dalším vyšetřovacím orgánům, aby se mohly zabývat vyšetřováním, a to se stalo, a teď v tuto chvíli, když je situace nějakým způsobem vyhodnocená, tak ale přesto podle slov pozůstalých zůstávají některé otázky, některá bílá místa. Pokud zřízení vyšetřovací komise může pomoci tato bílá místa zaplnit, tak já si myslím, že je jedině správné, abychom k tomu přistoupili. My to zřízení vyšetřovací komise podpoříme,“ řekla první místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová.

Další vládní strany se tak jasně zatím ke zřízení komise nevyjádřily, ale nebudou blokovat, aby se schůze uskutečnila.

Policie případ střelby na fakultě předminulý týden po půlročním vyšetřování odložila. Pachatel, který předtím zavraždil muže a kojence v Klánovickém lese na okraji Prahy a svého otce v Hostouni na Kladensku, spáchal po útoku na univerzitě sebevraždu.

Pravidla pro volbu hlavy státu se mají změnit

Pravidla pro volbu hlavy státu se mají změnit. Už nebude možné, aby zájemci o post hlavy státu, kteří nedokázali nasbírat potřebné podpisy od občanů či zákonodárců, na poslední chvíli spoléhali na podporu od poslanců či senátorů, kteří již podepsali nominaci na Hrad někomu jinému. Počítá s tím změna zákona o volbě prezidenta, který mají ve středu schvalovat poslanci.

Když poslanec nebo senátor kandidaturu podepíše více lidem, nemá se k jeho podpisu pod žádnou z nominací vůbec přihlížet.

Nově budou moci lidé, kteří se budou chtít ucházet o Hrad, sbírat podpisy pro svou kandidaturu i elektronickou peticí. Nadále se již nebude uvádět adresa místa trvalého pobytu, a to ani na petici v listinné, ani v elektronické podobě.

Zachováno přitom zůstane, že kandidát bude muset shromáždit podpisy buď 50 tisíc občanů, nebo předložit kandidátní listinu, kde budou podpisy alespoň dvaceti poslanců či deseti senátorů.

Poslanci by mohli volit i místopředsedu Sněmovny. Na místo po Kláře Dostálové, která byla zvolena europoslankyní. je kandidátem ANO Aleš Juchelka.