Poslanci jednají o vzniku parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

„Kauza Dozimetr je patrně, alespoň z mého subjektivního pohledu, vůbec nejzásadnější kriminální kauzou po roce 1989, zásadním problémem v oblasti prorůstání organizovaného zločinu do nejvyšších pater politiky,“ řekl Rajchl.
Komise by zejména měla prověřit okolnosti, souvislosti a fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy a závěry předložit do roka od svého vzniku. Její členové by se měli zaměřit také na postupy při zadávání veřejných zakázek.
V kauze Dozimetr je u soudu šest mužů, přičemž klíčovou roli měla hlava skupiny, podnikatel Michal Redl ze Zlínského kraje. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), který skončil v roce 2022. Hlubuček odešel i z dozorčí rady pražského dopravního podniku.
Rezignoval i ministr školství za STAN Petr Gazdík, který měl přátelské vztahy s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů.
Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty.