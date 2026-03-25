Poslanci jednají o vzniku parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr

O návrhu na zřízení parlamentní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr jednají poslanci. Poslanec z klubu SPD Jindřich Rajchl řekl ve Sněmovně, že by měla mít třináct členů – jedním by byl on sám, pět zástupců v ní by mělo ANO a všechny ostatní strany po jednom členovi.

„Kauza Dozimetr je patrně, alespoň z mého subjektivního pohledu, vůbec nejzásadnější kriminální kauzou po roce 1989, zásadním problémem v oblasti prorůstání organizovaného zločinu do nejvyšších pater politiky,“ řekl Rajchl.

Komise by zejména měla prověřit okolnosti, souvislosti a fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy a závěry předložit do roka od svého vzniku. Její členové by se měli zaměřit také na postupy při zadávání veřejných zakázek.

V kauze Dozimetr je u soudu šest mužů, přičemž klíčovou roli měla hlava skupiny, podnikatel Michal Redl ze Zlínského kraje. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), který skončil v roce 2022. Hlubuček odešel i z dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Rezignoval i ministr školství za STAN Petr Gazdík, který měl přátelské vztahy s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů.

Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou Redl a Hlubuček. Spolu s nimi se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Lesní požár na Turnovsku málem pohltil i chaty. Hasiči už znají příčinu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči na okraji Trutnova v městské části Oblanov odpoledne zasahovali u lesního požáru, který hořel na rozloze dvou hektarů a ohrožoval také chatovou osadu. Zásah komplikoval silný vítr. Příčinou...

25. března 2026  17:32

Estonskou elektrárnu nezasáhl ruský dron, ale ukrajinský. Mimořádně zasedla vláda

Ruský dron Šáhed

Dron, který zasáhl komín estonské elektrárny Auvere, byl ukrajinský. Nikdo nebyl zraněn a elektrárna nebyla výrazněji poškozena. Do vzdušného prostoru vletěly z Ruska a země se nejprve domnívala, že...

25. března 2026  10:31,  aktualizováno  17:32

Írán odmítl mírový návrh USA. Dokonce požaduje víc, než měl před konfliktem

Aktualizujeme
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)

Írán odmítl americký návrh plánu ukončení války a předložil pět vlastních požadavků, kterými podmiňuje vyřešení konfliktu. Íránské státní televizní stanici Press TV to sdělil nejmenovaný vysoce...

25. března 2026  17:11

Město se bouří, soud to schválil. Manžel exstarostky vydělá na prodeji kina miliony

Podnikatel Daniel Běhounek (vlevo) a exstarostka Lomu Kateřina Schwarzová po...

Město Lom u Mostu prohrálo soudní při o určení vlastnictví budovy bývalého kina. Mostecký soud zamítl žalobu, kterou se radnice domáhala zneplatnění prodeje objektu. Nemovitost prodalo předchozí...

25. března 2026  17:10

Kávu a jídlo ještě stihnete, radí odjezdová tabule v kavárně na nádraží v Brně

Nově otevřená kavárna Buchta D na brněnském hlavním nádraží má vlastní tabuli s...

Vychutnat si výběrovou kávu a v klidu sledovat, jestli jejich spoj nemá zpoždění, mohou lidé na hlavním vlakovém nádraží v Brně. Nově otevřená kavárna Buchta D má vlastní tabuli s odjezdy vlaků,...

25. března 2026  17:02

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela příbuzného

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Policie tvrdí, že oběť a pachatel byli příbuzní a bydleli...

25. března 2026  13:22,  aktualizováno  16:43

Babiš přes tři hodiny jednal na obraně se Zůnou. Řešili rozpočet i zakázky za Fialy

Andrej Babiš dnes navštívil Ministerstvo obrany ČR, kde jednal s ministrem...

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu přes tři hodiny jednal na ministerstvu obrany s šéfem resortu Jaromírem Zůnou (za SPD). Po schůzce, která se týkala mimo jiné rozpočtu na příští rok, s novináři...

25. března 2026  12:03,  aktualizováno  16:39

Malá holčička se napila žíraviny, poleptala ji na několika místech

Záchranářský vrtulník na místě zásahu při těžké alergické reakci po bodnutí...

Velmi nešťastná událost se v úterý stala na Karvinsku. Malá holčička se tam náhodou napila prostředku na čištění odpadu tvořeného hydroxidem sodným. Ve vážném, ale stabilizovaném stavu pak dívenku...

25. března 2026  16:22

Bez ostnatého drátu a vícepatrový. Znalec dal muničnímu skladu lživý posudek

ilustrační snímek

Zatímco policie řeší nedávnou explozi v průmyslovém areálu v Pardubicích, brněnské soudy se zabývají případem soudního znalce, který přehlédl nebo záměrně ignoroval bezpečnostní pravidla pro zřízení...

25. března 2026  16:07

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Elektrokoloběžka srazila čtyřletého chlapce. Je to jako zbraň, zlobí se otec

Čtyřletého chlapce srazila elektrokoloběžka v pardubických Tyršových sadech....

Pardubická policie hledá svědky nehody v Tyršových sadech. Na frekventovaném místě tam minulý týden ve středu chlapec na elektrokoloběžce vážně zranil čtyřleté dítě. To skončilo v nemocnici a podle...

25. března 2026  14:07,  aktualizováno  16:06

Školák, který v Srbsku zastřelil deset lidí, svědčí u soudu proti svým rodičům

Srbská policie odvádí podezřelého žáka (3. května 2023)

Chlapec, který před necelými třemi lety zastřelil v bělehradské škole deset lidí, ve středu svědčil u soudu proti svým rodičům. Ti v obnoveném procesu čelí obvinění ze zanedbání výchovy dítěte,...

25. března 2026  16:04

