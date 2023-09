Koalice chce komisi k prošetření kauz hradní kanceláře za Zemanovy éry

Komise by měla prověřit výkon pravomocí prezidenta České republiky zajišťovaných Kanceláří prezidenta republiky v oblasti národní bezpečnosti a zahraničích vztahů v letech 2013-2023.

Iniciativa koaličních poslanců ke zřízení komise vznikla v souvislosti s několika jednáními sněmovního bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. V komisi by mělo být sedm členů, po jednom zástupci ze všech sedm klubů ve Sněmovně. Výsledky své činnosti by měla komise předložit plénu do deseti měsíců od svého založení.

„V uplynulých letech byla celá česká veřejnost a také většina politických představitelů svědky bezprecedentní devalvace úřadu prezidenta republiky. Jedním z nejviditelnějších projevů byly machinace, které prováděli čelní představitelé Kanceláře prezidenta republiky a blízcí političtí spojenci a lidští důvěrníci prezidenta Miloše Zemana,“ píše se v důvodové zprávě k návrhu na zřízení vyšetřovací komise.

Připomíná, že v médiích v éře exprezidenta Miloše Zemana rezonovala řada kauz – od neoprávněné skartace utajovaných dokumentů, přes podivné majetkové machinace a podezřelé zadávání zakázek v Lesní správě Lány, až po nedůstojné chování k zaměstnancům v Kanceláři prezidenta republiky, které zahrnovaly i hrubý nátlak.

Komisi se pokusila ustavit vládní koalice už v červnu, ale k jejímu zřízení se tehdy Sněmovna nedostala. I nyní bude záležet na tom, jak se k jednání schůze Sněmovny ve čtvrtek postaví hlavně ti poslanci, kteří si vznik takové komise nepřejí, má jít až o jeden z posledních bodů dopolední schůze. Odpoledne poslance čekají pravidelné ústní interpelace na členy vlády.