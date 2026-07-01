Poslanci rozhodnou o omezení pravomocí prezidenta i rentě pro úspěšné sportovce

Při projednávání doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích rozhodnou poslanci i o nápadu ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného za Motoristy sobě poskytovat sociální rentu bývalým úspěšným sportovním reprezentantům.
Úspěšní sportovní reprezentanti mají získat od Národní sportovní agentury podporu na své vzdělávání a rentu po ukončení kariéry.
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Šťastný chce rentu pro úspěšné sportovce, aby se nedostávali do finančních problémů
Skupina vládních poslanců navrhuje zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele krajských a tajemníky městských a obecních úřadů.
Nový zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků, prosadila vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě ve Sněmovně minulý týden. Zaměstnávání státních úředníků se má více blížit běžnému pracovnímu poměru.
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Koalice chce snadnější výměny úředníků. Riskujete ztrátu miliard eur, řekl Hřib
Piráti proto už společně s dalšími opozičními poslanci sbírají podpisy pro to, aby zákon napadli u Ústavního soudu. „Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout, to je váš přístup,“ vyčetla vládě šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová.
Poslanci mají hlasovat i o novele jednacího řádu, omezení alkoholu ve Sněmovně neprojde
Závěrečné hlasování má být také o novele jednacího řádu Sněmovny, kterou navrhli poslanci koalice a šéf poslanců ODS Marek Benda.
Změna má pomoci i k tomu, aby byla Sněmovna méně zablokovaná obstrukcemi.
Omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává dolní komoře parlamentu širší pravomoc k omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení, kromě předsedy Sněmovny.
Zachována má být současná podoba krátkých, dvouminutových poznámek poslanců, jimž reagují na vystoupení kolegů.
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Zákaz alkoholu ve Sněmovně? Odpovědi poslanců naznačily, jak to nejspíš dopadne
Hnutí STAN nejspíš neuspěje s nápadem, aby byl ve Sněmovně v průběhu jednání zakázán alkohol a aby mohl být vykázán ze sálu a pokutován až do výše jednoho měsíčního platu poslanec, který by byl opilý. Šéfka poslanců ANO Taťána Malá řekla, že to podpoří, ale třeba její kolega, místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, nikoli, ač je sám abstinent. Neumí si představit, jak by kontroloval, zda je někdo z jeho kolegů opilý.