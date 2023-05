Koalice prosadila odvolání Köppla z mediální rady. ANO a SPD byly proti

Köppl už dříve ohlásil, že se bude bránit u soudu. Koalice se o odvolání Köppla snažila již v minulosti, třikrát se jí to nepodařilo vzhledem ke zdržovací taktice opozice.

V úterý se ANO také snažilo jednání o Köpplovi zabránit, ale už neúspěšně. Opozice se na začátku schůze Sněmovny snažila prosadit diskusní body, ve kterých chtěla probírat vládní konsolidační balíček a reformu důchodů. Ani jeden bod neprošel.

Poslankyně ANO Jana Pastuchová se pokusila zabránit jednání o Köpplovi návrhem, aby se Sněmovna ještě před jednáním o Köpplovi, který je i jejím poslaneckým asistentem zabývala návrhem, aby i páry stejného pohlaví mohly uzavírat manželství. Zatím mají nárok jen na registrované partnerství. Jde o návrhy, která má podporu části koalice i opozice.

Prošel ale protinávrh Jana Berkiho z hnutí STAN, aby se zákonem o manželství pro všechńy Sněmovna případně bývala v úterý až ve chvíli, kdy projedná ostatní naplánované body. Byli pro to Piráti, většina klubu STAN, většina klubu TOP 09, drtivá většina klubu ANO a lidovec Ondřej Benešík.

Když ale před devátou večer mělo dojít na jednání o manželství pro všechny, místopředseda TOP 09 Michal Kučera jnénem všech pěti vládních stran navrhl přerušení jednání Sněmovny do středy rána, kdy má projednávat změnu způsobu volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.

„Jsme nesmírně zklamaní, že rozprava o zákonu o manželství pro všechny páry dnes nezačala,“ reagovalo na Twitteru sdružení Jsme fér, které lobbuje za zrovnoprávnění sexuálních menšin.

Jsme fér @JsmeFer @PepaKopecky Jsme nesmírně zklamaní, že rozprava o zákonu o manželství pro všechny páry dnes nezačala a pevně doufáme, že @snemovna zítřejší schůzi o 9:00 odstartuje odloženým bodem. A tím je hlasování o rovných sňatcích. ❤️ oblíbit odpovědět

Je nejvyšší čas vrátit daň z nafty

Poslanci v úterý projednali v prvním čtení ukončení snížené spotřební daně z nafty a pravomoc vlády navyšovat základní jmění státních podniků. Opozice se rozhodla obě normy vetovat.

Spotřební daň z nafty se má zvýšit o 1,50 Kč na původní částku 9,95 koruny za litr. Vláda chce ke kroku přistoupit kvůli nynějšímu poklesu ceny tohoto paliva už od července. Návrat sazby daně by podle ministerstva financí znamenal přínos státnímu rozpočtu 727 milionů Kč za každý měsíc a o dalších 73 milionů Kč každý měsíc vylepšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Spotřební daň na naftu byla v minulém roce snížena. V prvním čtvrtletí letošního roku došlo k významnému poklesu ceny nafty a benzinu, proto si myslíme, že je na nejvyšší čas vrátit tuto daň zpátky,“ řekla poslankyně STAN Hana Naiclerová.

Sněmovna přednostně projednala v prvním čtení také novelu zákoníku práce, která upravuje práci z domova, kratší úvazky rodičů s menšími dětmi a práci na dohody. Novela zákoníku práce by umožnila paušální platby zaměstnavatelů jako náhrad nákladů zaměstnanců při práci z domova. Pracovníci na dohody o pracovní činnosti by měli například dovolenou podle počtu odpracovaných hodin a příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí. Lidé s dětmi do devíti let či pečující o blízké by měli nárok na kratší úvazek, práci na dálku nebo jiné uspořádání pracovní doby.