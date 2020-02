Poslanci právě rozhodují o rozsahu očkování a o osudu hlavní hygieničky

Poslanci ANO a KDU-ČSL požadují, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Gottvaldová, která je hlavní hygieničkou a zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví od července 2016, vystudovala výživu člověka na brněnské Masarykově univerzitě.



Zdravotní výbor podpořil návrh poslankyně ANO Andrey Brzobohaté návrh očkovat zdarma děti do jednoho roku věku proti meningokoku.¨

Hlasovat se bude i o zmírnění podmínek kontroly očkování pro pobyt na škole v přírodě. Usilují o to Piráti i šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský,

„Podle současného znění zákona je dětem do 15 let znemožněno zúčastnit se školy v přírodě nebo zotavovací akce, která je delší než 5 dnů a které se účastní více jak 29 osob, pokud nejsou plně očkovány. Paradoxně tak dochází k situacím, kdy žáci prožívají se svým kolektivem celý rok, ale na školu v přírodě nebo tábor, jet nemohou. Toto omezení není podložené zdravotními důvody, jedná se pouze o další ze sankcí. Ale tím, jak je nesmyslná, je to spíše šikana. Při zachování ostatních sankcí a povinného očkování navrhuji toto nesmyslné a škodlivé omezení ze zákona vypustit,“ uvedl Farský.

Piráti chtějí také zrušit očkování jako podmínku pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol.

Původní vládní návrh má zpřísnit kontroly koupališť a solárií a rozšířit okruh chemických látek, před kterými bude třeba zaměstnance chránit. Hygienici, kteří kontrolují kvalitu vody v přírodních koupalištích, se budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, jež mohou způsobovat například kožní choroby. Přísnější podmínky zavádí novela také pro provozovatele solárií.