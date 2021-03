Okamura brzdí hlasování o nouzovém stavu. Jurečka se mu omluvil za Pitomia

„My jsme to chtěli blokovat. My jsme chtěli zablokovat toto jednání, aby se už neprodloužil nouzový stav. Řeknu to úplně na rovinu,“ řekl poslancům Okamura a postěžoval si, že byla omezena doba na vystoupení poslanců bez přednostních práv na dvakrát pět minut, takže tuto formu zdržování jednání o prodloužení nouzového stavu nemůže SPD efektivně využít.

„Chtěli jsme samozřejmě udělat všechno pro to, aby nouzový stav nebyl prodloužen. Ale vy, poslanci ostatních stran většinově, jste nám tady zamítli možnost, zamítli jste možnost našemu poslaneckému klubu, aby naši poslanci mohli opakovaně chodit na mikrofon a diskutovat s neomezeným časem,“ stěžoval si Okamura, že mu Sněmovna omezila možnost obstruovat jednání.



„Máme pouze dvě možnosti podle jednacího řádu. Buď tady můžeme dlouze hovořit a ptát se a diskutovat věcně, anebo si můžeme vzít dvouhodinovou pauzu jako poslanecký klub na poradu poslaneckého klubu,“ avizoval odpoledne, když už bylo známo, že spolu s poslanci ANO a ČSSD budou hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 11. dubna komunisté.



A to, před čím varoval, také nakonec Okamura udělal. Když už celodennní rozprava poslanců skončila a mělo se pouze hlasovat, požádal Okamura o přestávku na poradu poslaneckého klubu SPD na dvě hodiny.

Šéfovi Sněmovny Radku Vondráčkovi z ANO se to natolik nelíbilo, že tomu chtěl zabránit i za cenu toho, že poslanci nedodrží gentlemanské dohody, že každý klub má za den nárok na dvě hodiny na poradu.

Místo přestávky se další jednání Sněmovny zvrhlo ve slovní přestřelku vzkazů, při níž dokonce šéf lidovců Marian Jurečka řekl, že jeho klub se nepotřebuje dvě hodiny radit, protože nemá žádného Pitomia. Za to se nakonec Okamurovi omluvil a SPD si vynutila svou. Jednání bude pokračovat v 19.30.