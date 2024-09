Spor o emisní povolenky. Rozumím, že jste se lekli, vyčetla vládě Peštová

Vláda Petra Fialy odkládá rozhodnutí o nových povolenkách, na které v Evropské unii kývla a které by zdražily bydlení a dopravu.

„Neházejte na minulou vládu to, co jste udělali vy,“ prohlásila Peštová. „Studie dopadů není a vy jste pro to přesto zvedli ruku,“ uvedla poslankyně.

Sněmovna měla v pátek na programu změnu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Debatu o ní zatím nedokončila.

Je to zločin, odmítl emisní povolenky Kobza

„Je to nástroj, který život našich lidí prodraží. Je to zločin,“ řekl poslanec druhého opozičního hnuti SPD Jiří Kobza a navrhl zamítnutí novely.

„Princip emisních povolenek byl zvolen dávno před nástupem naší vlády,“ hájil systém povolenek ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.

Premiér Petr Fiala ve čtvrtek řekl, že Česká republika se bude snažit revidovat systém nových emisních povolenek, které by vedly ke zvyšováním cen silniční dopravy i bydlení. „My se budeme snažit, aby tento systém byl odložen,“ řekl při odpovědi na interpelaci Martina Kolovratníka z ANO.

Spuštění systému nových emisních povolenek je naplánováno od roku 2027. Cena povolenky by v prvních letech neměla překročit 45 euro za tunu. Emisní povolenky budou muset nakupovat prodejci paliv a pohonných hmot.

„Nemůže se stát, že pohonné hmoty zdraží o desítky korun, jak tady někdo straší,“ řekl premiér a předseda ODS k novým emisním povolenkám ETS II.

„Chceme revizi náběhu systému ETS II. Já bych považoval za vhodné tento systém odložit,“ uvedl při interpelacích předseda vlády.

Z jeho slov vyplynulo, že do českého právního řádu bude zavádět dohodu Evropské unie o nových emisních povolenkách až vláda, která vznikne po volbách do Sněmovny v příštím roce.

„Otázka je, zda Evropa nekráčí k ekonomické zkáze, aniž by byla schopna ovlivnit globální změnu klimatu,“ řekl ve Sněmovně exministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec. Upozornil na to, že Evropa je jediná, která si dala závazné cíle v boji proti klimatické změně, zatímco jiní klíčoví hráči nikoli a že jejich závazky jsou nezávazné. „Green Deal je v podobě, v jaké byl schválen, mrtvý,“ prohlásil Brabec.

Křeček varoval poslance před novým dětským ombudsmanem bez peněz

Kontrolovat dodržování práv dětí má nový dětský ombudsman. „Neměl by říkat rodičům, jak mají děti vychovávat,“ řekl poslancům veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, který za nimi dorazil. Bez dostatečného množství peněz ale podle něj dětský ombudsman nebude fungovat. „Vytvoříme Potěmkinovu vesnici,“ varoval poslance Křeček.

Dopady zřízení dětského ombudsmana na státní rozpočet nejsou zatím jasné, vláda počítá se čtyřmi variantami od několika milionů korun do desítek milionů korun podle počtu nových zaměstnanců kanceláře.

Poslance čeká už jen závěrečné hlasování o tom, zda funkce dětského ombudsmana skutečně vznikne. Ve Sněmovně to má ale širokou podporu, takže je to vysoce pravděpodobné.

„Čeká nás nebo vás i nás změna zákona o změně pohlaví na základě rozhodnutí Ústavního soudu a musí dojít jít ke změnám. Jak se toto dotkne? Změna pohlaví muže, ženy, ale rodičů? Jak bude tato změna působit na děti? Jaké bude vůbec postavení dětí a mladistvých v těchto věcech? To jsou všechno důležité věci, ke kterým by nezávislé stanovisko ochránce práv dětí mohl přispět,“ řekl ve svém vystoupení Křeček.

Úpravu zákona kvůli změně pohlaví nařídil politikům Ústavní soud, když vyhověl stížnosti a rozhodl, že kastrace a sterilizace už nebude s platností od poloviny roku 2025 podmínkou pro úřední změnu pohlaví.

Česko bylo dosud jednou z posledních zemí Evropské unie, společně s Lotyšskem a Rumunskem, která pro úřední změnu pohlaví vyžadovala sterilizaci. Politici se tak do poloviny příštího roku musí shodnout na úpravě zákona a třeba i na tom, zda změna pohlaví bude možná od 18 let, či dříve nebo naopak později.

„Jsme jedna z mála evropských zemí, které dětského ombudsmana nemají,“ řekl poslancům ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

Dětský ombudsman má ve vymezených případech dostat možnost v pozici vedlejšího účastníka vstupovat do řízení týkajících se ochrany práv dětí.

Dětským ombudsmanem by se mohl stát člověk starší 35 let s právnickým vzděláním, který se v předchozích deseti letech nejméně polovinu času věnoval ochraně či prosazování práv dětí. Novela umožňuje ucházet se o funkci také soudcům a soudkyním, zejména těm, kteří projednávají opatrovnické spory.

Integrační sociální podnik má pomáhat handicapovaným lidem

Poslanci v pátek jednali také o integračním sociálním podniku. Ten má pomáhat handicapovaným lidem, aby se udrželi na trhu práce.

Integrační sociální podnik měl mít aspoň 30 procent znevýhodněných zaměstnanců. Zaměstnávat by měl lidi například bez vzdělání, vyššího věku, azylanty, pečující o nemohoucí blízké, dlužníky v exekucích, dlouhodobě nezaměstnané nebo například mladé po škole, osoby bez přístřeší nebo třeba po odchodu z dětského domova, a to nejspíš nejvýše dva roky. Výjimku z této lhůty budou mít lidé nad 60 let nebo lidé se zdravotním postižením.

Jednou z podmínek je současně to, že znevýhodněná osoba byla po stanovenou dobu evidovaná jako uchazeč u úřadu práce.