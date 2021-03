Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Dětské dluhy jsou něco, co v naší zemi nechceme, a co nepatří do 21. století,“ řekla poslankyně Kateřina Valachová.



Věří, že poslanci přikáží, že do patnácti let věku nebude moci z dítěte vymáhat dluhy.

Aktualizujeme.