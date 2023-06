Koalice hodlá do pátku prosadit zákon zakazující politikům vlastnit média

Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš vložil kvůli zákonu o střetu zájmů holding Agrofert do svěřenského fondu. Agrofert je vlastníkem i mediálního domu MAFRA, jehož součástí je i internetový portál iDNES.cz a deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny.

„Média mají být hlídací psi, ne domácí mazlíčci politiků,“ řekl Michálek. Pokud bude opozice i ve středu obstruovat schvalování zákona, počítá koalice s tím, že konečné hlasování o zákonu bude v pátek v 11 hodin.

Na schvalování zákona hodlá před tím koalice vyčlenit celou středu a omezit právo na vystoupení jednoho poslance na dvakrát deset minut.

V případě, že pětikoalice prosadí svou představu o úpravě zákona o střetu zájmů, nemohla by MAFRA být součástí svěřenských fondů, které vznikly, aby Babiš vyhověl zákonu. Druhou možností by byl jeho odchod ze Sněmovny, v takovém případě by se ho změna, kterou navrhl Michálek, nijak netýkala.