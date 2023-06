Poslanci se utkají o změnu lex BAbiš i kvůli úpravě migračních pravidel EU

Agrofert je vlastníkem i mediálního domu MAFRA, jehož součástí je i internetový portál iDNES.cz a deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny.

Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu.

Stejně tomu má být u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády.

„Média mají být hlídací psi, ne domácí mazlíčci politiků,“ řekl v úterý šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek, který změnu zákona navrhl. Oznámil a potvrdili to i další vládní politici, že koalice prosadí konečné hlasování o zákonu v pevný čas v pátek v 11 hodin, když ho bude ANO i ve středu obstruovat. ANO říká, že když zákon projde, obrátí se na Ústavní soud.

Jak je Michálkův návrh napsán, nemohl by být Agrofert v Babišově svěřenském fondu. Zpřísnění, jak ho navrhl Pirát Michálek, by vyhověl i v případě, že by nebyl ve Sněmovně.

Zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů chce koalice připojit k vládní novele, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Rakušan má vysvětlovat souhlas s úpravou migračních pravidel Evropské unie

Odpoledne se má z podnětu zákonodárců ANO uskutečnit debata o reformě migračních pravidel Evropské unie, na což za Česko kývl ministr vnitra Vít Rakušan.

Lídři opozičních hnutí ANO a SPD mluví o přijetí pravidel ministry vnitra členských zemí jako o zradě a o selhání vlády, když podle nich Rakušan podpořil povinnou solidaritu a přerozdělování imigrantů.

„Neznamená to povinné relokační kvóty a v současné době je ČR zproštěna povinnosti platit jakýkoli příspěvek,“ řekl Rakušan. Zproštěny odvádět příspěvek budou státy, které mají na svém území přes dvě procenta uprchlíků před Putinovou válkou - týká se to Česka, Polska i Pobaltí.

„Vycházel jsem z jasného mandátu, který mi dala vláda,“ hájí Rakušan to, že kývl na dohodu o reformě migračních pravidel Evropské unie.

Podle Rakušana zůstanou v České republice uprchlíci v rámci dočasné ochrany dva až tři roky a někteří budou chtít zůstat i pak. Česko by tak mohlo být naopak příjemcem peněz za ně, řekl ministr vnitra. „Mám dost vyvolávání příkopů a nenávisti ve společnosti,“ řekl Rakušan.