Poslanci mají řešit zákon s vyššími platy učitelů, Schillerová varovala

Podle novely by učitelé měli mít od roku 2023 nárok na plat ve výši 130 procent průměrné mzdy.

„Toto pokud projde, a říkám to otevřeně, a je jedno jestli senátní nebo sněmovní verze, protože mezi nimi je rozdíl tři miliardy, možná pět, tak je to zásah pro rozpočet přes 30 miliard, a to by znamenalo tak významné škrty, že bychom museli snižovat platy ve veřejné sféře třeba o 15 procent,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová.

Hnutí ANO podle šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka nepodpoří ani senátní, ani sněmovní verzi novely zákona. Schillerová argumentuje, že současná vláda již splnila slib zvýšit učitelské platy na 150 procent jejich původní výše a že průměrný plat učitelů je 46 tisíc korun měsíčně. U nepedagogických pracovníků zhruba 26 tisíc korun.

Uzákonění poměru učitelských platů k průměrné mzdě Sněmovna schválila koncem ledna na návrh Pirátů, když pro to hlasovali poslanci všech stran s výjimkou ANO. Původní vládní návrh měl umožnit, aby na vybraných typech škol mohli učit i odborníci z řad nepedagogů.

Poslanci by se v úterý mohli také vrátit k projednávání změn v odměnách pěstounů a v příspěvcích takzvaným klokánkům. Program jednacího dne se ale hned v úvodu může změnit. Ještě před schůzí se budou tiskové konference jednotlivých stran ve Sněmovně.