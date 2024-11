Výnos z obchodování s povolenkami má být jen na boj s následky změny klimatu

Dosud musela být takto použita polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení.

Část peněz bude možné využít například na administrativní náklady spojené s fungováním systému emisních povolenek nebo na příspěvky některým mezinárodním organizacím v souvislosti se závazky v ochraně klimatu.

Vláda vložila do novely pouze část evropské směrnice a vynechala zavedení systému EU ETS II, který zavádí emisní povolenky i na pohonné hmoty nebo vytápění.

Zkusíme vyjednat změnu za polského předsednictví, říká Hladík

Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL řekl po hlasování iDNES.cz, že co se týče systému EU ETS II, Česko zkusí společně s Poláky vyjednat v rámci Evropské unie změnu za polského předsednictví v příštím roce.

„Pro nás představa, že se budou věci lidem a firmám zdražovat, je něco, co nechceme udělat, co neuděláme a co připustíme jenom tam, kde už se k tomu v minulosti Česká republika zavázala a kde to nejde změnit,“ uvedl v červenci po jednání vlády premiér Petr Fiala.

„Mně není jedno, že si ráno přečtu ve všech médiích, že vláda chystá nový Green Deal, zdražíme všechno občanům, o 10 korun bude stát víc benzin a tak dál. Já chápu potom lidi, že jsou vyděšeni a nespokojeni. A rozumím jim, to jsou zprávy, které lidi děsí,“ ulevil si předseda vlády.

Ministr financí Zbyněk Stanjura v létě řekl, že se Česko pokusí v Evropské unii prosadit zrušení, nebo alespoň podstatné odložení začátku účinnosti systému emisních povolenek ETS II. Podle Stanjury by cenu povolenek zaplatily domácnosti a firmy, zároveň v systému nevidí žádný bonus pro českou ekonomiku. Vyjádřil obavy z toho, že by systém povolenek mohl snížit konkurenceschopnost Evropské unie proti zbytku světa.

Nové emisní povolenky mají být od roku 2027, nechce je ani vláda, ani opozice

Spuštění systému nových emisních povolenek, které se rozhodla vláda vynechat, je naplánováno od roku 2027. Cena povolenky by v prvních letech neměla překročit 45 euro za tunu.

Veřejný příslib, že když se do vlády dostane nyní opoziční hnutí ANO, nepřijme Česká republika nové emisní povolenky ETS II, které by zdražily dopravu i lidem bydlení, dal ve Sněmovně předseda stínové vlády ANO a první místopředseda Sněmovny Karel Havlíček. „Pokud my budeme u vlády, nedopustíme to,“ prohlásil Havlíček.