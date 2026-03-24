Koalice chce zrychleně prosadit novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření

Poslanci nejspíš začnou projednávat novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by ho důchodci, kteří si ho založili před koncem roku 2023, mohli bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření, a další by mohli dostat náhradu ztrát.

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). (11. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Nespravedlivě je poškodila novela prosazená vládou Petra Fialy,“ řekla po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Návrh, který to má podle vlády napravit, předložili poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. „Rozváže to ruce zhruba 150 tisícům klientů, uvedla Schillerová.

Návrh umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. Týká se to zhruba 16 tisíc lidí. Náklady na rozpočet budou podle Schillerové zhruba 60 milionů korun.

Vládní strany chtějí, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně, tento postup ale mohou další strany vetovat.

Sněmovna by mohla projednávat i novelu zákona o životním a existenčním minimu, která odkládá změny v částkách životního minima z května na červenec. Novelu vrátil Senát kvůli tomu, že ministr práce a sociálních věcí prosadil odložení v jiné novele, která se týkala zejména posunu první výplaty superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor.

V úvodu schůze Sněmovny složí slib nový poslanec vládního hnutí SPD Josef Nerušil. Ve Sněmovně nahradí předseda pražské SPD, který byl také dosud asistentem poslance Libora Vondráčka, ekonomku Markétu Šichtařovou, která se mandátu poslankyně vzdala.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

V Kolumbii se zřítil letoun se stovkou vojáků, část jich přežila

V Kolumbii havarovalo vojenské nákladní letadlo po startu z Puerto Leguizamo,...

V Kolumbii v pondělí z dosud neznámých příčin havaroval armádní letoun, nejméně 66 lidí zemřelo, dalších 57 neštěstí přežilo se zraněními a byli převezeni do nemocnice. Na palubě bylo dle různých...

23. března 2026  18:01,  aktualizováno  24. 3. 6:23

OBRAZEM: Drobečci lezoucí z matčina vaku, opičky i papoušci. Zoo lákají na mláďata

Mláďata v jihomoravských zoo

Hlavním jarním lákadlem každé zoo je nálož roztomilosti v podobě čerstvě narozených obyvatel. Novými přírůstky se chlubí i čtyři jihomoravské zoologické zahrady. V té brněnské se mohou návštěvníci...

24. března 2026  6:21

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, odstraní většinu cel na evropské zboží

Evropská unie ve čtvrtek připraví další sankce proti Rusku, uvedla předsedkyně...

Evropská unie a Austrálie po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová...

24. března 2026  6:10

Auta nechte doma. Kvůli krasobruslení posiluje dopravní podnik spoje u areny

O2 arena v Praze den před startem mistrovství světa v krasobruslení (23. března...

V Praze v úterý startuje mistrovství světa v krasobruslení. Týdenní akce ve vysočanské O2 areně udělá z oblasti pevnost, kam bude možné vjet jen na základě zvláštního oprávnění. Dopravní podnik proto...

24. března 2026  5:30

Nechtěné „ležáky“? Nemovitostí, které jsou dlouho v nabídce, v Česku ubývá

Premium
ilustrační snímek

Prodej nemovitostí zrychluje a ubývá těch, které visí v nabídkách realitek déle než rok, tedy takzvaných ležáků. Zatímco ještě před sedmi lety se byt prodal průměrně za 137 dní, aktuálně se po něm...

24. března 2026

Přijímačky bez stresu. Přestaň se bát těžkých úloh z matematiky, nauč se je ovládat

Premium
ilustrační snímek

Učitel: „Jak napíšeš 4 000 římskými číslicemi?“ Žák: „Mmmm…“ Učitel: „Výborně, píšu ti jedničku!“ U úloh, které vás čekají dnes, byste ale s takovou odpovědí nepochodili. Naopak, je potřeba...

24. března 2026

Německo, Egypt nebo Turecko. Koho se válka na Blízkém východě dotkne nejcitelněji

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)

Americko-izraelská válka proti Íránu trvá už více než tři týdny. Každý další den tohoto konfliktu přitom čím dál více ohrožuje chod globální ekonomiky. Zároveň je patrné, že některé země jsou...

24. března 2026

Policie pátrala po muži s psychickými problémy, nakonec přišel domů

Pohřešovaný muž má střední, 176 cm vysokou postavu, krátké černé vlasy a modré...

Pražští policisté hledali muže, který v pondělí ráno doprovodil svého syna do školy na Praze 4 a od té doby ho už nikdo neviděl. V průběhu večera se ale pohřešovaný sám vrátil domů a je v pořádku,...

23. března 2026  22:46,  aktualizováno  23:17

Na newyorském letišti se srazilo letadlo s hasičským vozem. Piloti zemřeli

Na newyorském letišti LaGuardia se srazilo letadlo Air Canada s hasičským...

Na newyorském letišti LaGuardia se v noci na pondělí srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot, o život přitom přišli oba piloti a dalších...

23. března 2026  7:20,  aktualizováno  20:40

Děti se mu smály, že je Kyklop. Překonal šikanu i ztrátu oka, dnes šíří osvětu

Oliver Bromley z britského Surrey kvůli neurofibromatóze čelil šikaně už od...

Oliver Bromley (44) z britského Surrey čelil šikaně už od dětství. „Když vypadáte jinak, lidé se k vám chovají jinak,“ říká dnes úspěšný poradce v oblasti duševního zdraví. Děti mu říkaly všemi...

23. března 2026  20:31

DIAMO může čelit miliardovým poplatkům. Stát je zatím nevymáhá

Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...

Pod zemí doutná oheň, nad zemí bezmoc. Heřmanická halda, jeden z největších ekologických problémů v Česku, dál hoří. To však není to jediné, co může pálit veřejnost. Vedle vážného ekologického rizika...

23. března 2026  20:10

