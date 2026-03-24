Koalice chce zrychleně prosadit novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření

„Nespravedlivě je poškodila novela prosazená vládou Petra Fialy,“ řekla po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Návrh, který to má podle vlády napravit, předložili poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. „Rozváže to ruce zhruba 150 tisícům klientů, uvedla Schillerová.
Návrh umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. Týká se to zhruba 16 tisíc lidí. Náklady na rozpočet budou podle Schillerové zhruba 60 milionů korun.
Vládní strany chtějí, aby Sněmovna novelu schválila zrychleně, tento postup ale mohou další strany vetovat.
Sněmovna by mohla projednávat i novelu zákona o životním a existenčním minimu, která odkládá změny v částkách životního minima z května na červenec. Novelu vrátil Senát kvůli tomu, že ministr práce a sociálních věcí prosadil odložení v jiné novele, která se týkala zejména posunu první výplaty superdávky dosavadním příjemcům sociálních podpor.
V úvodu schůze Sněmovny složí slib nový poslanec vládního hnutí SPD Josef Nerušil. Ve Sněmovně nahradí předseda pražské SPD, který byl také dosud asistentem poslance Libora Vondráčka, ekonomku Markétu Šichtařovou, která se mandátu poslankyně vzdala.