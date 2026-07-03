Poslanci by měli jednat o novele zákona, který má zrychlit povolování staveb

Stavební novela přichází hlavně se zřízením státních stavebních úřadů, které budou fungovat pod centrálně řízeným Úřadem rozvoje území. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích.
Opozice se kvůli jejich převodu pod stát obává kolapsu stavebního řízení. Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení.
Sněmovna by se mohla vrátit také k projednávání novely svého jednacího řádu, které nedokončila ve středu. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává jí širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení.