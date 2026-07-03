Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslanci by měli jednat o novele zákona, který má zrychlit povolování staveb

Autor:
  5:30

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na snímku ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. (11. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb, bude projednávat Sněmovna. K hlasování se v pátek zřejmě nedostane. K novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Podle šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury chce jednání o stavebním zákonu koalice dokončit do 10. července.

Stavební novela přichází hlavně se zřízením státních stavebních úřadů, které budou fungovat pod centrálně řízeným Úřadem rozvoje území. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích.

Opozice se kvůli jejich převodu pod stát obává kolapsu stavebního řízení. Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení.

Sněmovna by se mohla vrátit také k projednávání novely svého jednacího řádu, které nedokončila ve středu. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává jí širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

3. července 2026  5:30

Poslanci by měli jednat o novele zákona, který má zrychlit povolování staveb

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...

Novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb, bude projednávat Sněmovna. K hlasování se v pátek zřejmě nedostane. K novele se navíc sešlo kolem 130...

3. července 2026  5:30

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání trvá

Ilustrační snímek

Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání po přeživších po otřesech z 24. června pokračuje a podle úřadů je pohřešováno několik desítek tisíc lidí.

3. července 2026  3:55,  aktualizováno  4:25

Roztržka Meloniové a Trumpa není o fotce, ale o zradě, řekl v Rozstřelu Landovský

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, šéf obranné politiky a strategie...

Spojené státy poprvé v historii zpochybňují smysl NATO zevnitř aliance a Evropa musí Washington přesvědčit, že zůstává důvěryhodným partnerem. Vládní zmocněnec pro závazky vůči NATO Jakub Landovský v...

3. července 2026

V nové EET jsou pro stát miliardy navíc, říká studie

ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb se vrací jako nástroj boje proti šedé ekonomice. Analýza Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a Finanční správy odhaduje, že první verze EET přinesla státu ročně...

3. července 2026

Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty

Premium
ilustrační snímek

Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...

3. července 2026

Turek koupil byt za 18 milionů, Pikora opět uváděl dluh. Jaký majetek přiznali politici

Premium
Máte pocit, že nemohu dát dva miliony? Filip Turek argumentuje, že na první...

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal a poslanec Motoristů Filip Turek si letos v dubnu koupil byt, ve kterém žil 11 let v nájmu. Vyplývá to z jeho majetkového přiznání. Redakce...

3. července 2026

Bývalého olympionika obvinili z poškození jezírka, které Trump nechal natřít

David Hearn zahrává úder ze třetího odpaliště během druhého kola golfového...

Bývalý olympijský kanoista David Hearn byl ve čtvrtek obviněn z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno jezírka nedávno nechal prezident Donald Trump natřít bazénovou...

2. července 2026  22:38

Měly sbalené kufry, náhle dětem tábory zrušili. Vlna solidarity zajistila nové peníze

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Téměř stovka dětí z dětských domovů měla odjet na letní tábory. Spolek, který pobyty zajišťoval, je však v den odjezdu navzdory ujišťování zrušil. Domovy narychlo měnily plány a stahovaly personál z...

2. července 2026  20:42,  aktualizováno  22:26

Indie zažila pátý nejsušší červen od začátku minulého století

Dělníci u cesty se snaží přetrpět prachovou bouři ve vyschlém okolí města...

Indie zaznamenala nejsušší červen za poslední více než desetiletí a pátý nejsušší od roku 1901, kdy se začaly pořizovat záznamy. Monzunové deště jsou o téměř 40 procent slabší než dlouhodobý průměr.

2. července 2026  22:02

Požár skládky v Indonésii vyhnal stovky lidí z jejich domovů

Skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten zachvátil...

Rozsáhlý požár zachvátil skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten. Plameny se kvůli silnému větru rychle rozšířil po celé skládce. Při jejich hašení zasahují i vrtulníky....

2. července 2026  21:18

Jih Francie sužují rozsáhlé požáry. Hasiči bojovali s větrem i vedrem

Hašení lesních požárů v Lancon-Provence. (2. července 2026)

Stovky hasičů ve čtvrtek na různých místech Francie bojovaly proti lesním požárům. Ty zasáhly především jižní část země. Přes tři tisíce lidí bylo evakuováno u obce Canet-en-Roussillon na jihozápadě....

2. července 2026  20:10,  aktualizováno  21:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.