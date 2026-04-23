Poslanci podpořili návrh, který zpřísní podmínky pro spotřebitelské úvěry

Autor:
Přímý přenos   6:00aktualizováno  12:14
Poslanci podpořili v prvním čtení návrh, který zpřísní podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat zlepšení finanční situace zájemců. Návrh nyní posoudí výbory Sněmovny.
Fotogalerie1

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„V žádném případě jsme nechtěli nastavit strop ani příliš nízko, ani příliš vysoko, navrhujeme po diskuzi s odbornou veřejností, se zástupci neziskového sektoru, s experty. Navrhujeme proto výši, která vychází z ustálené judikatury českých soudů. Ta dlouhodobě říká, že úrok do trojnásobku běžných zápůjčních sazeb je v souladu s dobrými mravy, zatímco vyšší hodnoty už jsou považovány za nepřiměřené. Náš návrh se tohoto principu drží,“ řekla tento týden k návrhu ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

„Pokud se ta regulace přežene, může to způsobit jiné problémy,“ řekl ve Sněmovně poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Poslanci mají schválit smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů

Poslanci mají mít ve čtvrtek na programu i schvalování česko-slovenské smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech. Není ale jisté, že ji stihnou projednat.

Na české straně jde o Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj, na slovenské pak Bratislavský, Trnavský, Trenčínský a Žilinský kraj. Má přispět k zajištění co nejlepší dostupnosti zdravotnické záchranné služby v těchto oblastech.

Vztahuje se na pozemní i leteckou záchrannou službu. Princip spočívá v tom, že na místo přijíždí ta, která je nejblíže, a pacient bude transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení bez ohledu na stranu hranice.

Týká se akutních kritických stavů, jako je infarkt a cévní mozková příhoda, úrazů i hromadných postižení.

Senát s ratifikací smlouvy o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech souhlasil už loni v prosinci. Podobné už má Česko s Německem a Rakouskem.

Přímý přenos jednání Sněmovny

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

23. dubna 2026  11:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.