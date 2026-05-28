Poslanci mají jednat o recyklaci baterií, čekají je i pravidelné interpelace

Autor: ,
  5:59
Novela o výrobcích s ukončenou životností, kterou ve čtvrtek měli začít projednávat poslanci, by měla podle vlády zajistit recyklaci baterií a jejich opětovné využití. Vztahuje se na všechny druhy baterií a posiluje rozšířenou odpovědnost výrobců.

Ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy sobě a ministr a šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Š/ťastný | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předloha upravuje zejména nakládání s průmyslovými bateriemi, tedy především s bateriovými úložišti. Jejím cílem je také posílení kontroly nad dodržováním pravidel, zpřísnění postihů a uzákonění přesných lhůt pro certifikaci zpracovatelů odpadních elektrozařízení.

Návrh vychází z nařízení Evropské unie, které obsahuje celková pravidla pro nakládání s bateriemi s cílem snížit jejich dopady na životní prostředí.

V prvním čtení mají poslanci projednávat i návrh, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních.

I novela o látkách poškozujících ozonovou vrstvu převádí do českého práva evropskou legislativu. Nařízení zpřísňují současná opatření, zakazují také uvádět na trh některé výrobky a zařízení, u kterých existují komerčně běžně dostupné náhrady.

Není ale vyloučeno, že ještě Sněmovna program upraví. Koalice se například může pokusit pokračovat v jednání o novele stavebního zákon, jejíž druhé čtení se jí ve středu nepodařilo dokončit.

Jisté je, že tentokrát dojde na interpelace na premiéra Andreje Babiše a na další členy vlády.

