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Poslanci mají jednat o novele zákona o obalech, na programu jsou i interpelace

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  5:59

Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Na snímku Berenika Peštová (ANO). (24. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci by měli ve čtvrtek dokončit první čtení novely zákona o obalech, které ve středu nestihli. Předlohu předložila poslankyně ANO Berenika Peštová. Počítá s tím, že autorizovaným obalovým společnostem přibude povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků ministerstva životního prostředí.

Návrh ve zhruba hodinovém vystoupení kritizoval bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který navrhl vrácení předlohy k přepracování. Podle něj je novela připravená špatně.

Autorizovaná obalová společnost, kterou je v Česku EKO-KOM, by podle návrhu nově poskytovala organizační služby ostatním kolektivním systémům zpětného odběru za skutečně vynaložené náklady.

Změna souvisí s rozšířením systému rozšířené odpovědnosti výrobců o další komodity, mezi které patří například vlhčené ubrousky, cigaretové filtry nebo balonky. Autorizovaná obalová společnost by se navíc měla stát poskytovatelem služby obecného hospodářského zájmu.

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Podle Hladíka novela posiluje postavení jediného systému. „Vytváříte monopol a je vážná obava, že efektivita systému bude výrazně nižší,“ uvedl. Přes monopol podle něj potečou miliardy korun bez veřejné kontroly.

Předloha má zároveň oddělit autorizovanou obalovou společnost od odpadových podnikatelů kvůli možnému střetu zájmů, který by podle důvodové zprávy mohl ohrozit její hospodaření i hospodářskou soutěž v nakládání s odpady. Cílem je snížit riziko zneužití prostředků autorizované společnosti k jiným účelům, než je zajišťování zpětného odběru a využití obalů jejích klientů.

Novela má podle důvodové zprávy také zabránit spekulativnímu obchodování s akciemi autorizované obalové společnosti a rozšířit její akcionářskou strukturu. Společnost by nově musela mít nejméně 34 akcionářů namísto současných čtyř. Podle předkladatelů to zajistí širší kontrolu ze strany subjektů zapojených do systému zpětného odběru a zároveň omezí vznik dominantního postavení jednotlivých akcionářů.

Na programu jsou ve čtvrtek ve Sněmovně i pravidelné interpelace na premiéra a na členy vlády.

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