Poslanci rozhodnou o měsíci nouzového stavu navíc. Jen 14 dnů, řekli Piráti

„Důvodem je samozřejmě nutnost prodloužit ta přijatá krizová opatření, bez kterých stávající pandemii nemůžeme zvládnout,“ uvedl Babiš.



Nouzový stav vláda vyhlásila na třicet dnů, tedy do 3. listopadu. Déle smí trvat jen se souhlasem poslanců. Právě do konce nyní vyhlášeného nouzového stavu platí zákaz vycházení od jednadvacáté hodiny do páté ranní. Výjimky mají ti, kteří jdou do práce či z práce, nebo ti, kdo musí vyvenčit psa. Ti ale nesmějí dál než 500 metrů od bydliště.

Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu bude kromě premiéra ve Sněmovně hájit i nový ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Z mých úst neuslyšíte slovo přitvrdit, to není hezké slovo,“ řekl Blatný. Vše podle něj bude záviset na vyhodnocení konkrétních dat, která budou sdílená a všem srozumitelná. „Je to vážný virus typu chřipky a na tom se nic nemění,“ prohlásil Blatný, když byl dotazován na svá starší slova o covid-19, kdy přirovnával toto onemocnění k silnější chřipce.



Není ale jisté, že Sněmovna kývne na prodloužení nouzového stavu o celý měsíc. „Piráti podpoří prodloužení nouzového stavu o čtrnáct dnů. Budeme chtít od vlády slyšet, jak zajistí návrat do normálního života,“ řekl k prodloužení nouzového stavu již v úterý šéf Pirátů Ivan Bartoš.



„Uvědomujeme si situaci, ve které se nachází Česká republika,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Jeho strana ale chce, aby to byla lhůta, o níž se prodlouží nouzový stav, co nejkratší.



„My jsme připraveni o tom jednat. Současná dramatická situace to vyžaduje,“ řekl k prodloužení nouzového stavu Vojtěch Filip, předseda KSČM, která toleruje menšinovou vládu. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky je jeho strana ochotna uvažovat o prodloužení nouzového stavu o tři týdny.

Také předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že poslanci za jeho hnutí podpoří prodloužení nouzového stavu. „Co nám zbývá, při těchto opatřeních nelze jít podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ řekl.

Poslanci by také mohli schvalovat návrh vlády na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun všem důchodcům a z podnětu opozičních lidovců debatovat o otrávení řeky Bečvy.