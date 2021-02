Koalice nechce jednat o odškodňovacím zákonu. Opozici vadí, že Babiš odjel

Poslanci vládních stran se postavili i proti tomu, aby již ve středu Sněmovna jednala o Senátem vráceném návrhu zvýšit kompenzační bonus. Na návrh klubu ANO se o senátní vratce bude jednat v pátek, tedy den po hlasování o nouzovém stavu.

Schillerová v pondělí po jednání vlády oznámila, že předloží na příští jednání kabinetu návrh, jímž zvýší kompenzační bonus z pětistovky za den na tisícovku. „Zaměstnavatelé dále získají 500 Kč denně na každého zaměstnance,“ uvedla Schillerová. Hlavní kritériem bude v obou případech pokles tržeb nejméně o 50 procent.



Opoziční poslanci kritizovali nepřítomnost premiéra Andreje Babiše, který se vypravil do Srbska kvůli zkušenostem s ruskou vakcínou Sputnik V.

Kde je Babiš, jak to, že tu není? ptá se opozice

„Jak to, že odjel z republiky, jak to, že neprobíhají jednají a neshání podporu,“ uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. „Máte v čele člověka, který se nestará o tuto zemi,“ řekl vládním poslancům.

Nepřítomnosti premiéra se divil také šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. „Zase se učíme jezdit na východ, ne na západ,“ kritizoval Babišovu cestu do Srbska kvůli ruské vakcíně Sputnik V.

Jurečka: Jsme připraveni koupit vakcínu za naše peníze

Jurečka řekl, že se chtěl ve Sněmovně premiéra ptát, zda je pravda, že existovala šance přivézt do Česka několik milionů vakcín od firmy AstraZeneca a že tato šance nebyla využita. „Jsme připraveni za naše peníze na kampaň vakcíny koupit,“ řekl Jurečka.

Schůzka v úterý večer s premiérem Babišem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem pro něj předsedu KDU-ČSL velká deziluze.

Šéfové stran se sešli v úterý večer k jednání.

Hamáček po jednání s opozicí přiznal, že vláda pro delší nouzový stav hlasy nemá. A za „poslední záchrannou brzdu“ označil možnost, že by vláda po případném konci nouzového stavu v neděli 14. února, ho vzápětí vyhlásila znovu. „Tak jak já mám stanoviska ústavních právníků, tak by to bylo možno chápat jako obcházení Ústavy. Otázka je, zda by to v té situaci nefungovalo jako poslední záchranná brzda před nějakou katastrofou,“ řekl ministr vnitra.

„Bylo by to skutečně obcházení Ústavy a následovala by řada žalob,“ reagoval pro iDNES.cz na tuto variantu předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté už vládě s nouzovým stavem znovu nepomohou.