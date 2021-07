Poslanci snížili podporu fotovoltaiky. Konec solárního tunelu, říká Havlíček

„Je to zákon, který umožní udělat jednou provždy a definitivně tlustou čáru za nešťastně zvoleným systémem podpory fotovoltaiky vybudované v letech 2009, 2010,“ řekl před tím poslancům Havlíček.P

oukázal na to, že Poslanecká sněmovna schválila v roce 2010 systém podpory, který bude Česko stát ve finále 572 miliard korun do roku 2030.

„Z tohoto důvodu vláda přistoupila k tomu, že navrhla změnit parametry podpory fotovoltaiky,“ uvedl ve Sněmovně vicepremiér.

Poslanci budou jednat o zvýšení důchodů

Odpoledne mají poslanci pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona na dodatečné zvýšení důchodů. Podle platného zákona by se příští rok měly zvednout průměrně o 458 korun. Vláda navrhla, aby to bylo tři stovky více.



Právě v souvislosti s důchody se začaly strany předhánět v tom, jak původní vládní návrh ještě vylepší. Důchodci jsou totiž významná skupina voličů. Nejen proto, že jich je kolem tří milionů, ale na rozdíl od jiných také k volbám spolehlivě chodí.

Návrhy: větší penze maminkám za vychované děti, méně exponentům minulého režimu

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) bude chtít ještě do zákona přidat speciální bonus 500 korun měsíčně navíc maminkám za vychované děti. SPD oznámila, že kromě chystaného zvýšení penzí by lidé s penzemi do 15 tisíc korun měsíčně měli dostat ještě navíc měsíční pětistovkový příspěvek.

Piráti navrhli dát důchodcům jednorázový příspěvek tisíc korun místo toho, aby stát posílal peníze jako dotace firmám členů vlády.



Lidovci přišli s nápadem, aby byly po vzoru zákona přijatého na Slovensku kráceny důchody lidem, kteří pracovali pro minulý režim - členům bývalých vlád, exposlancům, členům nebo zaměstnancům ÚV KSČ, tajné policie StB, zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA či zpravodajských jednotek Pohraniční stráže od 25. února 1948 do 9. prosince 1989.