Poslanci rozhodnou o stoprocentní nemocenské pro lidi v karanténě

Proto ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která pro návrh získala podporu většiny ve vládě, navrhuje stoprocentní náhradu příjmů.

„Tak jak je tomu dlouhodobě zvykem v Rakousku a v Německu, protože se ukazuje, že je to skutečně jediný způsob jak zajistit, aby se lidé nebáli jít do karantény, aby se nebáli jít do izolace, aby se nebáli nahlašovat svoje kontakty, protože jinak přijdou o příjem,“ řekla po pondělním jednání vlády ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Půjde tedy o stoprocentní náhradu mzdy na čtrnáct dní, protože právě na 14 dnů vláda znovu prodloužila dobu karantény.



Zákon má platit pro všechny zaměstnance a pojištěné dohodáře. „Živnostníci dostávají kompenzační bonus 500 korun denně za karanténu dle zákona o kompenzačním bonusu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí.



Maláčová předpokládá, že tentokrát už v parlamentu návrh projde, byť pro něj nehlasovali ani někteří ministři za ANO - financí Alena Schillerová, pro místní rozvoj Klára Dostálová, průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, obrany Lubomír Metnar a životního prostředí Richard Brabec.

Pro návrh byl totiž spolu se sociálními demokraty i premiér Andrej Babiš a sociální demokracie předpokládá, že i díky tomu zákon podpoří poslanci vládního hnutí ANO.

Maláčová při prvním návrhu, který Sněmovna minulý týden odmítla o jeden hlas, navrhovala přidávat zaměstnancům v karanténě k nemocenské speciální bonus až 370 korun denně. Výše nemocenské plus bonusu přitom neměla překračovat výši platu.