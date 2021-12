Okamura navrhl, ať Sněmovna vládě zatrhne povinné očkování proti covidu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má podle vlády připravit konečný návrh vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Novela počítá se zavedením povinného očkování proti nemoci covid-19 pro osoby starší 60 let a pro vybrané profese, například policisty, vojáky a další ozbrojené složky, hasiče, zdravotníky či zaměstnance v sociální péči

Podobu vyhlášky ještě jednou posoudí vláda a definitivně rozhodne, zda a koho se skutečně povinné očkování proti covidu bude týkat. Vojtěch bude navrhovat, aby to platilo od března 2022. Nová vláda tedy bude mít čas to případně změnit.

„Není řešením, a to není můj nápad, to říkají sociologové, to říká řada výzkumů, nařídit očkování. Jednak je to legislativně velmi obtížně proveditelné a samozřejmě může nastat situace, že to nepovolí Ústavní soud,“ vyslovil se proti povinnému očkování budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

„Na druhou stranu jsou profesní skupiny, jejichž zástupci mohou dojít ke shodě, že tato skupina má být proočkovaná. Pokud se profesní skupiny dohodnou, tam bych to podpořil. Ve věkových skupinách ne,“ řekl Válek.