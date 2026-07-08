Vláda chce nalít do zdravotnictví přes 20 miliard. Kupujete si čas, říká Šebelová

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Novela předpokládá zvýšení plateb o celkem 21 miliard korun v příštím roce. Od ledna zvedá měsíční částku z 2188 korun na 2479 korun.
Vláda to chce prosadit zrychleně, ale místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová to jménem opozičních stran vetovala. „Tu debatu máme vést na zdravotním výboru,“ řekla.
„Některé zdravotní pojišťovny jsou na hraně platební neschopnosti,“ uvedl po jednání vlády před měsícem ministr zdravotnictví Vojtěch.
Pouhé nalití peněz do systému prohlubuje problém, řekla místopředsedkyně STAN
Šebelová na jeho vystoupení reagovala slovy, že vláda chce nalít od zdravotnictví peníze, které nemá, a kupuje si čas. „Nárazu do zdi se blížíme,“ řekla šéfka poslanců STAN. „Pouhé nalití peněz do systému prohlubuje problém,“ prohlásila Šebelová.
„Kde ty peníze chcete vzít?“ ptá se ministra zdravotnictví a celé vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. Nalití peněz do zdravotnictví označila za populistické gesto, které nemůže její hnutí podpořit.
„Valorizaci vnímám jako skutečně mimořádnou, tedy takovou, která se nebude opakovat. Vláda nám tímto krokem koupila rok času k nastartování změn, které najdou úspory uvnitř systému. Připravíme akční plán opatření, který na tuto situaci bude reagovat,“ reagoval na rozhodnutí vlády ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov.
Vojtěch poslancům řekl, že pokud by zákon nebyl schválen tak, aby platil od ledna příštího roku, nebyly by podle něj zdravotní pojišťovny schopny sestavit své pojistné plány.