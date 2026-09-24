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Poslanci začnou jednat o návrhu zmrazit platy politiků až do roku 2030

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  5:52

Předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD a šéfka poslanců ANO Taťána Malá na schůzi Sněmovny (11. září 2026) | foto: ČTK

Poslanci zahájí debatu o návrhu vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě na zmrazení platů vrcholných politiků. Bude se kvůli tomu konat mimořádná schůze Sněmovny. Téma prosazuje zejména šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura, který o zmrazení platů politiků mluví už několik let.

Lídři ANO, SPD a Motoristů sobě podepsali návrh na zmrazení platů politiků loni v listopadu s tím, že to mělo platit od letošního roku, ale to bylo nereálné už ve chvíli, kdy se na tom nová koalice dohodla a kdy návrh předložila.

Okamura pak mluvil o zmrazení platů od letošního července, ani k tomu ale nedošlo. Sněmovna se tím ani nezačala zabývat.

Platy politiků, soudců či státních zástupců se zvedají automaticky podle již dříve schváleného vzorce. Řadový poslanec má od letošního ledna základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5 500 korun víc než loni.

Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy Sněmovny a Senátu se zvýšil o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra a předsedy Sněmovny a Senátu o téměř patnáct tisíc korun na 308 700 korun. Příjem hlavy státu ze 365 tisíc na víc než 383 200 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135 600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000

Pokud politici zákon nezmění, platy vrcholných politiků by podle platných pravidel mohly vzrůst příští rok o pět procent.

Prezident republiky by poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700 korun.

Změny pravidel penzijního spoření

Pokračovat by měla i jiná mimořádná schůze svolaná koalicí, na jejímž programu jsou zejména návrhy v prvním čtení.

Změna zákona o důchodovém pojištění zvyšuje penze lidem od 80 let o pětistovku měsíčně v pětiletém intervalu.

Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vlád navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.

Poslanci mají diskutovat také o zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí.

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