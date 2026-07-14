Dálniční známky nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě.
Vláda Andreje Babiše chce zachovat současné ceny dálničních známek. Roční známka by tak v případě přijetí návrhu dál stála 2570 korun.
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Roční dálniční známka má i nadále stát 2 570 korun. Vláda ruší automatické zdražování
Ministr dopravy Ivan Bednárik, který je ve vládě jako nestraník za SPD, uvedl, že cena české dálniční známky je nyní oproti rakouské nižší přibližně o 1,5 eura. Pokud by se od ledna 2027 podle stávajícího valorizačního mechanismu opět zvýšila, byla by česká známka příští rok o 200 korun dražší než rakouská. „Nikdo z vás asi nezpochybňuje kupní sílu v Rakousku nebo úroveň dálnic v Rakousku,“ řekl Bednárik.
Opozice pokládá zmrazení cen dálničních známek za populistické. Podle ní by tak na dálnice směřovalo méně peněz od jejich uživatelů a více z daní všech ostatních lidí.
Návrh poslanci projednají v prvním čtení, v němž se o jeho konečném schválení ještě nerozhoduje.
Poslanci by také měli jednat o uzákonění povinnosti poskytovatelů služeb spojených s kryptoaktivy jednou ročně hlásit obchody, které lidé s těmito aktivy uskutečnili.
Na programu je i druhé čtení návrhu na rozšíření trestnosti neplacení výživného a zrušení zákona stanovujícího podmínky pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem.
Před schůzí jsou tiskové konference stran, první má ANO, od 8:20.
Tiskové konference stran ve Sněmovně