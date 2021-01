Násilí v Rusku odmítli odsoudit vládní poslanci, SPD, KSČM a Trikolóra

„Když před rokem 1989 docházelo k represi mocenského aparátu proti občanům v Československu, tak se nám často dostávalo podpory ze zahraničí, podpory, která byla velmi důležitá, protože pro lidi, kteří jsou pronásledováni autoritativním režimem, je důležité, aby se o jejich případu mluvilo, aby svobodný svět nemlčel, aby dal jasně najevo, že jim jejich osud, jejich lidský příběh není lhostejný,“ zdůvodnil návrh na odsouzení násilí ze strany ruských bezpečnostních orgánů a chování tamního režimu vůči Navalnému předseda ODS Petr Fiala.



Navrhoval projednání usnesení v tomto znění: „Poslanecká sněmovna odsuzuje násilí ze strany bezpečnostních orgánů Ruska proti pokojně demonstrujícím občanům a vyzývá českou vládu, aby se diplomatickou cestou zasadila o co nejrychlejší propuštění Alexeje Navalného z vazby.“

Pro projednávání takového návrhu ale bylo jen 40 z 97 přítomných poslanců. Z hnutí ANO byli pro předseda Sněmovny Radek Vondráček a jeho tři kolegové Ondřej Babka, Josef Hájek a David Pražák. Návrh opozice podpořili i dva sociální demokraté - šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka a předseda zahraničního výboru Ondřej Veselý - a také komunista Pavel Kováčik. Ale tyto tři strany to většinově nepodporovaly, stejně jako hnutí SPD i Trikolóra.

„Odsuzuji brutální násilí i represe proti svobodě slova,“ napsal přitom ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. V pondělí řekl, že Černínský palác bude chtít od ruského velvyslance vysvětlení k zadržení Navalného i násilnému potlačení protestů.



„Nesmí nám být lhostejné, co se v Rusku děje. Nesmí nám být lhostejné, jaké praktiky jsou používány v boji s opozicí. Řada z nás sleduje se znepokojením to, co se děje kolem opozičního představitele Alexeje Navalného, co se děje kolem jeho spolupracovníků. Vidíme v přímém přenosu, že je ohrožována nejen jeho svoboda, ale taky jeho život,“ apeloval na kolegy lídr ODS Petr Fiala.

Potlačení demonstrací, během nichž ruské bezpečnostní síly o víkendu zadržely několik tisíc lidí, odsoudily v pondělí státy Evropské unie. Protestující požadovali propuštění Navalného, který byl zatčen před týdnem, když se vrátil do Moskvy z léčení v Německu. Tam se zotavoval z otravy, kterou Navalnyj připisuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB.