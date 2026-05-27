Hazardujete s evropskými miliardami, Babiš chce loajální loutky, říká Richterová

Josef Kopecký
Přímý přenos   11:55aktualizováno  12:48
Poslanci jednají o návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích. Podle předkladatelů z řad vládní koalice má hlavně usnadnit výměnu státních úředníků. „Loajální loutky, to je váš cíl, uděláte z nás banánovou republiku,“ varovala ve Sněmovně před změnou předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.

„Cíl Andreje Babiše je jasný. Aby pro stát pracovaly ohebné loutky,“ prohlásila Richterová. Vyhozeni podle ní budou ti, kdo by chtěli skutečně hájit veřejný zájem. „Hazardujete s evropskými miliardami. Česko to může přijít draho,“ varovala ve Sněmovně.

Dosavadní služební zákon, jehož cílem bylo odpolitizovat státní správu, platí od roku 2015. Česko k jeho přijetí přiměla pravidla Evropské unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti rozhodování státního aparátu.

Vláda si chce podle Richterové vyšlápnout na řadu nepohodlných lidí ve státní správě. „Zvětšuje to prostor pro korupci, protekci,“ vytkla také návrhu vládní koalice.

Žádný konec demokracie, zastává se navržené změny místopředseda ODS Haas

„Žádný konec demokracie, to určitě není pravda,“ oponoval poslankyni Pirátů místopředseda ODS Karel Haas a zastal se návrhu, který prosazují poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

Zastal se návrhu na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení zákonem umožňujícím pružnější propouštění státních zaměstnanců.

Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který umožní některým důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankcí, a novelu týkající se investičních společností. (27. května 2026)
Happening s frontou na fungující stát

K protestu proti změně se ve středu ráno před Sněmovnou sešly asi čtyři desítky lidí se. Organizátoři z iniciativy Česko, funguj!, která happening pořádala, řekli, že změna podle nich povede k větší nestabilitě úřadů, odchodu odborníků ze státní správy a zhoršení fungování státu.

Připravili symbolickou „frontu na fungující stát“. Lidé seděli na židlích s pořadovými čísly a na papírech měli uvedené datum vyřízení posunuté o desítky let do budoucna. Akce měla upozornit na možné zhoršení fungování státní správy v případě zrušení služebního zákona.

„Podle nás to bude znamenat další odliv expertů a větší nestabilitu ve státní správě,“ řekla mluvčí iniciativy Česko, funguj! Tereza Krištofová.

Změny podle ní mohou oslabit stabilitu státní správy a zkomplikovat schopnost úřadů řešit běžnou agendu. „Ať už se to týká vyřizování nějakých běžných věcí, jako jsou doklady, nebo i řízení složitějších problémů nebo schopnosti státu reagovat na krize,“ uvedla Krištofová.

Symbolické pořadové číslo vyšší než 2 tisíce, signalizující, že jejich požadavek vyřízen až v příštím desetiletí či ještě později, na Malostranské náměstí před Sněmovnou vyfasovali i Richterová či lidovec Petr Hladík. Dostal číslo 2734 s tím, že jeho „požadavek“ bude vyřízen až 9. prosince 2038. Poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková dostala číslo 3904 a datum vyřízení 27. ledna 2046.

