Poslanci změní zákon o podpoře bydlení. Čelil kritice, že nepřinese ani jeden byt

Josef Kopecký
  5:00
Na mimořádné schůzi na žádost koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se poslanci začnou zabývat vládním návrhem změny zákona o podpoře bydlení. Nynější ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka ho při schvalování v minulém volebním období kritizoval, že nepřinese ani jeden nový byt a je úplně zbytečný.
Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se...

Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se zaměří mimo jiné na celoživotní vzdělávání, strop důchodového věku na 65 letech a dřívější důchody při rizikové práci. (9. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Návrh vlády Andreje Babiše počítá se zúžením okruhu lidí, kteří budou mít na podporu kvůli ohrožení bytovou nouzí nárok.

Novelu poslanci ještě nebudou schvalovat, projednají ji v prvním čtení.

Omezuje poradenství v bydlení na lidi s vazbou ke správnímu obvodu kontaktního místa. Jde o ty, kteří mají ve správním obvodu trvalý pobyt, dva roky bydliště, nebo tam aspoň dva roky pracují či studují.

Nárok na konzultaci mají mít navíc jen lidé, kteří pomoc státu potřebují. Budou muset prohlásit, že mají nevyhovující bydlení, nebo jim tento stav v příštích třech měsících hrozí, a sami si nezvládnou najít lepší bydlení.

Poslanci schválili zákon o podpoře bydlení. Nepřinese nové byty, říká opozice

Zákon o podpoře bydlení byl přijat v minulém volebním období. Zřizuje nová kontaktní místa poskytující poradenství proti ztrátě bydlení.

Jádro má podle podoby prosazené minulou vládou Petra Fialy tvořit 115 obvodů, ve kterých je bytová nouze v Česku nejhorší.

Má fungovat i dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, bydlení s ručením, a finanční příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.

Nepřinese ani jeden nový byt, je úplně zbytečný, řekl o zákonu při jeho schvalování Juchelka

Hnutí ANO bylo v minulém volebním období k zákonu velmi skeptické. „Nepřinese ani jeden nový byt, je úplně zbytečný,“ prohlásil o návrhu při j jeho schvalování v minulém volebním období místopředseda dolní komory parlamentu, nyní už ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka. Návrh charakterizoval jako státní realitku za 1,5 miliardy korun, která přinese 300 nových pracovních míst, ale lidem nic.

Senát schválil zákon o podpoře bydlení. Navrhl, aby hospodaření ČT hlídal NKÚ

Původní návrh zákona počítal s tím, že kontaktní místa bydlení vzniknou u obcí s rozšířenou působností, mělo jich tedy být 205. Minulá vládní koalice, už bez Pirátů, ale prosadila, že jich bude jen 115.

„Po zásahu vládní koalice bude zákon bezzubý,“ řekl exministr pro místní rozvoj, Pirát Ivan Bartoš. Byl to právě on, kdo předložil původní návrh, aby mohl pomoci jednomu a půl milionu lidí, kterým hrozí ztráta bydlení třeba při výpadku jednoho příjmu v domácnosti.

Bývalá koalice zákon po odchodu Pirátů z vlády osekala. „Na 750 tisíc lidí si nebude mít kde říct o pomoc, navíc agenda bude převedena na úřady práce, které jsou přetížené,“ kritizoval Bartoš podobu, kterou prosadila minulá vláda Petra Fialy.

„Kdybyste si přečetli dopis od Svazu měst a obcích, nemohli byste ten návrh podpořit,“ řekla před hlasováním v Senátu šéfka klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová. Uvažovala dokonce o tom, že přinese na jednání 81 kopií dopisu od Svazu měst a obcí, aby si ho každý senátor přečetl. „Máme černé na bílém, že Svaz měst a obcí nesouhlasí,“ prohlásila.

Poslanci změní zákon o podpoře bydlení. Čelil kritice, že nepřinese ani jeden byt

