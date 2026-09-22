Poslanci mají jednat o trestech za neplacení výživného i za týrání zvířat

Všechny tři návrhy bude projednávat ve druhém čtení, kdy se zákony ještě neschvalují, ale poslanci k nim mohou podávat pozměňovací návrhy.
K návrhu novely trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného, se již sešly dvě desítky úprav.
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Omezit sázení i možnost jít do hospody, zaznělo v debatě, jak na neplatiče výživného
Týkají se třeba uzákonění nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů a změn v takzvaném dětském certifikátu. Jde o zápis do evidence, který pachatelům zamezí v práci s dětmi.
Pozměňovací návrhy se týkají také třeba postihování nelegální práce a rozšíření trestného činu kuplířství.
Další novela trestního zákoníku zpřísňuje tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat na nejméně roční vězení místo nynějšího půlročního. Navržen je i nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek.
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Podmínka za týrání psa je adekvátní. Nejvyšší soud zamítl Tejcovu stížnost
Vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění předpokládá růst státních plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané na 2479 korun na pojištěnce měsíčně místo letošních 2188 korun. Zvýšení plateb má zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.