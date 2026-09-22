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Poslanci mají jednat o trestech za neplacení výživného i za týrání zvířat

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  5:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci by měli v úterý projednávat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti i o zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce – tedy důchodce, děti, studenty či rodiče na mateřské. Vládní koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi Sněmovny.

Všechny tři návrhy bude projednávat ve druhém čtení, kdy se zákony ještě neschvalují, ale poslanci k nim mohou podávat pozměňovací návrhy.

K návrhu novely trestního zákoníku, která se týká rozšíření trestného činu neplacení výživného, se již sešly dvě desítky úprav.

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Týkají se třeba uzákonění nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů a změn v takzvaném dětském certifikátu. Jde o zápis do evidence, který pachatelům zamezí v práci s dětmi.

Pozměňovací návrhy se týkají také třeba postihování nelegální práce a rozšíření trestného činu kuplířství.

Další novela trestního zákoníku zpřísňuje tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat na nejméně roční vězení místo nynějšího půlročního. Navržen je i nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek.

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Vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění předpokládá růst státních plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané na 2479 korun na pojištěnce měsíčně místo letošních 2188 korun. Zvýšení plateb má zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.

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