Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi, jak chce Babiš řešit střet zájmů

Babiš ve čtvrtek koaličním partnerům z SPD a Moristů sobě řeekl, že oznámí způsob, jak vyřeší problém střetu zájmů kvůli tomu, že je vlastníkem holdingu Agrofert, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje novým premiérem.
Pokud si to prezident přeje, řekne to veřejně, připustil. „Hrubé obrysy znají a nemají s tím problém,“ řekl Babiš po jednání s partnery.
Šéf ANO podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury partnery ujistil, že svůj střet zájmů řeší a vyřeší.
Prezident ještě před jmenováním Babiše premiérem od šéfa ANO požadoval, aby vysvětlil, jak přesně zabrání střetu zájmu.
„Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ řekl Babiš ve středu na Hradě. Ve čtvrtek pak na sociálních sítích zopakoval, že Agrofert neprodá.
Aktualizujeme.