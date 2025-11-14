Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi, jak chce Babiš řešit střet zájmů

Autor:
Aktualizujeme   12:21
Lidovci chtějí s podporou ODS, STAN a TOP 09 mimořádnou schůzi Sněmovny ke střetu zájmů šéfa ANO Andreje Babiše. Měl by tam podle politiků současných vládních stran a budoucí opozice objasnit, jak chce řešit svůj střet zájmů, až se stane novým premiérem.

Předseda ANO Andrej Babiš po koaličním jednání s SPD a Motoristy (13. listopadu 2025) | foto: ČTK

Babiš ve čtvrtek koaličním partnerům z SPD a Moristů sobě řeekl, že oznámí způsob, jak vyřeší problém střetu zájmů kvůli tomu, že je vlastníkem holdingu Agrofert, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje novým premiérem.

Pokud si to prezident přeje, řekne to veřejně, připustil. „Hrubé obrysy znají a nemají s tím problém,“ řekl Babiš po jednání s partnery.

Šéf ANO podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury partnery ujistil, že svůj střet zájmů řeší a vyřeší.

Prezident ještě před jmenováním Babiše premiérem od šéfa ANO požadoval, aby vysvětlil, jak přesně zabrání střetu zájmu.

„Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ řekl Babiš ve středu na Hradě. Ve čtvrtek pak na sociálních sítích zopakoval, že Agrofert neprodá.

Aktualizujeme.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Vleklé spory skončily vraždou. Ženu v Přelouči zastřelil spolubydlící senior

Policejní auto - Ilustrační snímek.

V souvislosti s násilným úmrtím devětatřicetileté ženy v Přelouči na Pardubicku kriminalisté obvinili z vraždy jednasedmdesátiletého muže. S obětí, jejíž tělo bylo nalezeno ve čtvrtek večer, žil ve...

14. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:24

Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi, jak chce Babiš řešit střet zájmů

Aktualizujeme
Předseda ANO Andrej Babiš po koaličním jednání s SPD a Motoristy (13. listopadu...

Lidovci chtějí s podporou ODS, STAN a TOP 09 mimořádnou schůzi Sněmovny ke střetu zájmů šéfa ANO Andreje Babiše. Měl by tam podle politiků současných vládních stran a budoucí opozice objasnit, jak...

14. listopadu 2025  12:21

Největší jaderná elektrárna v Japonsku stále čeká na restart. Rozhodne guvernér

Japonská jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23. května 2023)

Odstavená největší japonská atomová elektrárna Kašiwazaki-Kariwa stále čeká na povolení k opětovnému spuštění. To nyní závisí na rozhodnutí guvernéra prefektury Niigata, kde se provoz nachází. Hidejo...

14. listopadu 2025  12:17

Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

Složky IZS zasahují u tragické čelní srážky osobního a nákladního vozidla u...

Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě...

14. listopadu 2025  10:26,  aktualizováno  12:14

Stovkám chlapců psal pod falešným profilem, pak od nich loudil intimní fotky

Ilustrační snímek

Pod falešným profilem oslovil muž z Prahy na internetu stovky nezletilých chlapců a po krátkém vypisováním po nich začal požadovat fotky a videa intimních partií včetně různých praktik. V deseti...

14. listopadu 2025  12:07

Skopeček je místopředsedou Sněmovny, neuspěli Piráti, nevedou ani jeden výbor

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda a Jan Skopeček. (11....

Jan Skopeček z ODS byl zvolen místopředsedou Sněmovny, neuspěla kandidátka Pirátů Olga Richterová. Již dříve byli zvoleni Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě, jedna pozice...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  12:05

Babiš si koupil nemovitost za téměř 400 milionů korun

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Agrofert, svěřenské fondy a další firmy ve vlastnictví předsedy ANO Andreje Babiše letos vyplatily Babišovi přes 477 milionů korun. Podle majetkového přiznání, ze kterého cituje Seznam Zprávy, koupil...

14. listopadu 2025  12:04

Protokolář, influencerka i neúspěšní. Kdo bude v pozadí pracovat pro nové poslance

Premium
Miroslav Sklenář, Aneta Zicklerová a Mikuláš Ferjenčík (dole)

Co mají společného pirát Mikuláš Ferjenčík, protokolář všech tří bývalých prezidentů Miroslav Sklenář, nová místopředsedkyně TOP 09 Kateřina Pastorková a bývalí poslanci Josef Cogan a Karla Maříková?...

14. listopadu 2025

TRENDY V KLIPECH: Mirai mají romantiku v karavanu, Skyline party v dodávce

Mirai

Skupina Mirai začíná novou etapu, která vyvrcholí deskou a obřím koncertem v Edenu. První ochutnávkou je klip Drahokamy, s nímž vstoupili do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i novinky od skupiny...

14. listopadu 2025  11:49

Rusko a Čína zesilují špionáž v Arktidě. Kanada apeluje na NATO a zbrojí

Kanadská ministryně zahraničí Anita Anandová (12. listopadu 2025)

Rusko a Čína zesilují špionáž v arktickém regionu Kanady, cílí na vládu i soukromý sektor, řekl šéf kanadské zpravodajské služby (CSIS) Dan Rogers v každoročním projevu o hrozbách, kterým země čelí....

14. listopadu 2025  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mezinárodní skupina pašovala pervitin z Egypta, řídil ji Čech. Policie obvinila 16 lidí

Národní protidrogová centrála obvinila šestnáct lidí z drogové činnosti (14....

Kriminalisté Národní protidrogové centrály obvinili šestnáct lidí z drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu. Drogy měli do Čech pašovat prostřednictvím kurýrů v zavazadlech turistickými lety....

14. listopadu 2025  11:23

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté na několik hodin obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes...

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.