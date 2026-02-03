Opozice chtěla propírat Macinkovy SMS, politici koalice ji nepouštějí ke slovu

Josef Kopecký
Přímý přenos   14:58aktualizováno  15:30
Pětice opozičních stran vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž chce vyslovit vládě nedůvěru, ale zatím se, až na předsedu ODS Martina Kupku, nedostala ke slovu. Zato hodinu mluvil premiér Andrej Babiš, také hodinu předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura a nyní se u řečnického pultu střídají členové vlády. Poslanci si odhlasovali, že se může jednat i hlasovat i v noci.

Ještě před tím, než začnou mluvit poslanci, kteří se do rozpravy přihlásili, a jichž je momentálně 57, v rámci přednostního práva vystupují ministři. Nechtějí pustit opozici prakticky ke slovu.

Dost hlasů opozice na povalení vlády nemá. Pětice stran – ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 – jich má dohromady 92, musela by tak přesvědčit nejméně devět vládních poslanců, aby se k ní přidali.

Hlasovat o nedůvěře se bude až ve středu, kdy ve Sněmovně nebude nejen ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka, ale ani Babiš, který po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem zamíří do Itálie.

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

„Nemáme ani trochu radost z toho, že vláda selhala hned v několika oblastech ještě dřív, než vlastně začala vládnout. V čem všem selhala? V transparentnosti vládnutí, v respektu k demokratickým institucím, v zahraniční politice a v obranyschopnosti a také v odpovědném hospodaření. V čem naopak vynikla? V aroganci, ve střetu zájmů, pane premiére, ve vlastních problémech, v umlčování názorů vlastních ministrů a v rozkladu důvěry veřejnosti hned v prvním měsíci svého vládnutí,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. Jediný z politiků opozice, který se zatím dostal ve Sněmovně ke slovu.

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku Karel Havlíček (ANO). (3. února 2026)
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku Alena Schillerová a Karel Havlíček (ANO). (3. února 2026)
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku Karel Havlíček (ANO). (3. února 2026)
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (3. února 2026)
75 fotografií

Opozice chtěla přitom ve Sněmovně řešit hlavně to, kvůli čemu se v neděli v Praze sešly desetitisíce lidí, aby podpořili prezidenta Petra Pavla. Ten označil za vydírání esemesky, které poslal Macinka jeho poradci Petru Kolářovi.

TOP 09 paroduje Macinkovu SMS. Havel ji pošle premiéru Babišovi

Havlíček řekl, že se koalice nenechá opozicí vyprovokovat

Vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček ve Sněmovně řekl, že se vládní koalice nenechá vyprovokovat. Textové zprávy, které poslal Macinka, jsou podle něj téma pro opozici, ale vláda má priority jinde.

Premiér Andrej Babiš předtím označil mimořádnou schůzi za politické divadlo, kabaret a festival pokrytectví.

Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

„Ministryně financí Alena Schillerová zkritizovala počínání svého předchůdce Zbyňka Stanjury z ODS. Ministerstvo podle ní za jejího předchůdce nabobtnalo, daňový výběr ale pokulhával a zákony šly na ruku bankám nebo zahraničním obchodním řetězcům. „Opravdu nás nemá současná opozice nejmenší právo mistrovat,“ řekla Schillerová.

Výzvu Stojíme za prezidentem podepsalo zatím 700 tisíc lidí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář v neděli na demonstraci řekl, že když výzvu podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na Pavlovu podporu na pražské Letné.

