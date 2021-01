Poslanci se na návrh opozice budou přít o odškodňovací zákon i o očkování

Šéfové opozičních stran, které chtějí na podzim společně kandidovat do Sněmovny, ale i řečníci s přednostním právem z těch ostatních se tak budou moci ptát i na kroky ministra zdravotnictví Jana Blatného.

„Jeho některá prohlášení nejsou úplně na místě. Je třeba, aby ta komunikace byla lepší,“ odvětil ve středu po jednání vlády premiér Andrej Babiš na otázku iDNES.cz, zda má Blatný stále jeho důvěru jako ministr zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví nejprve vydalo zprávu o přerušení očkování, aby to pak Blatný i premiér Babiš popřeli.



„Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek vakcín tak velký, aby se přerušilo očkování,“ uvedl Blatný. „Upozorňujeme na to, že těch termínů je o něco méně, ale ne, že by se mělo přerušit očkování, to bych se skoro proti tomu i ohradil,“ řekl ministr zdravotnictví.



Vláda místo očekávané úpravy tabulky protiepidemického systému PES bude na mimořádném odpoledním jednání řešit návrhy ministrů zdravotnictví, vnitra a průmyslu a obchodu, jak zpřísnit opatření.